Tem R$ 10 MIL na poupança? Entenda quanto pode render

Rendimentos da poupança – O rendimento variável anual da poupança, um dos investimentos mais populares do mercado financeiro, tem despertado preocupações quanto à sua efetividade em garantir retornos significativos. Mesmo com a segurança proporcionada pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), o modesto desempenho deste investimento tradicional sofre o impacto contundente da inflação. Diante deste cenário, a pergunta que fica é: será que a poupança ainda é uma opção viável para fazer o dinheiro render?

Sobre a poupança

A poupança, muitas vezes vista como a porta de entrada para o mundo dos investimentos, funciona como uma conta bancária que gera rendimentos mensais sobre o montante depositado. Ao contrário de outras modalidades financeiras, a poupança não cobra taxas de manutenção ou administração, o que a torna acessível para um grande número de pessoas. Contudo, quando se trata de rentabilidade, as notícias não são tão animadoras. Este modelo de investimento é frequentemente criticado por seu retorno relativamente baixo, especialmente quando comparado a outras opções de investimento que o mercado oferece.

O rendimento da poupança está atrelado diretamente à Taxa Selic, a taxa básica de juros que impacta diversos aspectos da economia brasileira. Segundo dados de setembro de 2023, a Taxa Selic se encontra em 13,25% ao ano. Essa taxa interfere na rentabilidade da poupança através de duas regras principais: se a Selic estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento é calculado por meio da aplicação de 70% da Selic mais a Taxa Referencial (TR). No entanto, se a Selic for superior a 8,5%, a remuneração é fixa em 0,5% ao mês mais a TR.

Para entender melhor o cenário atual, vamos considerar uma simulação de rendimento com um investimento inicial de R$ 10 mil. Com base nos dados de 2023 e uma taxa de rendimento de 6,17% (0,5% mensais mais TR), o ganho anual seria de aproximadamente R$ 617. Ou seja, o valor total após um ano seria de R$ 10.617. Vale ressaltar que esses números são estimativas que podem variar de acordo com as oscilações do mercado financeiro.

Ao avaliar a rentabilidade da poupança em anos anteriores, nota-se que o retorno real tem sido insatisfatório. Em alguns casos, o rendimento da poupança foi inferior à inflação, o que significa que o poder de compra do dinheiro investido diminuiu. Por exemplo, em 2021, a rentabilidade foi de 2,99% e a inflação de 6,10%, resultando em uma rentabilidade real negativa de -2,92%.

Tributação

Além das questões de rendimento, é importante abordar aspectos tributários. A poupança é isenta do Imposto de Renda, o que pode parecer uma vantagem em um primeiro momento. Entretanto, a obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda ocorre se o investidor tiver bens cuja soma seja superior a R$ 300 mil no último dia do ano-base, ou se tiver rendimentos isentos e não tributáveis que superem R$ 40 mil.

Por fim, mesmo sendo uma opção segura e acessível, a poupança deixa a desejar em termos de rentabilidade, especialmente quando confrontada com outras modalidades de investimento. Para quem busca alternativas mais lucrativas, o mercado oferece diversas opções, desde Tesouro Direto até ações e fundos de investimento, que podem ser mais alinhadas com diferentes perfis de investidores e seus respectivos objetivos financeiros. Portanto, é crucial consultar um especialista em finanças para avaliar as melhores opções de investimento de acordo com suas necessidades e expectativas.

