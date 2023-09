É comum termos aquele cofrinho velho e enferrujado escondido bem no fundo do armário, ou alguma gaveta com um porta-níquel, onde estão guardas dezenas de moedas antigas que, a princípio não valeriam nada. No entanto, nas mãos certas, alguma moeda que você possua pode estar valendo até 20 vezes o seu valor inscrito originalmente. Um exemplo disso é uma especial moeda de apenas 5 centavos, a qual falaremos logo a seguir.

Moeda de 5 centavos pode ser vendida 20 vezes mais cara e MUITA GENTE tem. | Foto: Reprodução

Você guarda uma raridade

Existem diversos tipos de colecionadores, incluindo aqueles que se dedicam a colecionar moedas raras. Atualmente, há um grande interesse em moedas de cinco centavos que, devido à sua baixa tiragem, podem valer consideravelmente mais do que seu valor nominal.

Continue a leitura, a seguir, e entenda mais detalhes sobre essa redondinha de raro e alto valor, e aprenda a identificar quando uma moeda é, de fato, considerada rara.

A história por trás de 5 centavos

Emitida no ano de 1999, essa moeda tem ganhado valor nos últimos tempos, com preços variando entre R$ 10 e R$ 40. Embora não alcance valores astronômicos, para uma moeda de cinco centavos, esse é uma quantia bem significativa. Quando foi produzida, apenas 11,2 milhões de unidades foram colocadas em circulação.

Como posso vender a moeda?

Se você tem ou encontra uma dessas moedas raras de cinco centavos, pode estar se perguntando o que fazer com ela. Uma boa opção é procurar por leilões especializados em moedas ou explorar os marketplaces mais conhecidos, como o Mercado Livre e o eBay. No entanto, é importante estar atento e tomar precauções para evitar possíveis golpes, tanto se você for o vendedor quanto se for o comprador.

Outras moedas de alto valor

Outro exemplo de moeda que tem despertado grande interesse é a moeda de um real dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A coleção completa dessas moedas pode ser vendida por até R$ 7 mil. Além disso, um vídeo que viralizou no TikTok mostrou que uma moeda de um real, emitida em 1998 e identificada pela letra “P” (indicando que foi aprovada pelos órgãos competentes da Casa da Moeda), pode valer até R$ 10 mil neste ano. O valor das moedas e cédulas antigas muitas vezes está relacionado à sua raridade e ao seu estado de conservação.

De olho no seu cofrinho empoeirado

O mundo da numismática, conhecido pelo estudo de coleções de moedas raras e seus valores, tem atraído cada vez mais pessoas. Moedas que eram consideradas comuns podem se tornar itens de grande valor devido à sua escassez. Se você é um colecionador ou simplesmente tem algumas moedas antigas em casa, vale a pena pesquisar e explorar o mercado para descobrir se possui alguma verdadeira raridade em mãos.

Se você ficou interessado em entrar no universo numismático e quer vender ou até mesmo comprar moedas valiosas, o ideal é obter avaliações profissionais para determinar seu verdadeiro valor e não entrar em furadas que acabem em consideráveis prejuízos.

