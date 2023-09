Todos os meses milhares de trabalhadores solicitam o seguro-desemprego. Trata-se de um benefício voltado para os trabalhadores de carteira assinada que foram demitidos por algum motivo — sem justa-causa. Aos que foram demitidos nessas condições, podem solicitar ao Governo o valor referente ao seguro-desemprego. O valor pago é a média dos últimos três pagamentos — que na maioria das vezes é o equivalente a 01 salário mínimo. Os trabalhadores podem comemorar com o aumento dos repasses!

Seguro-desemprego vai aumentar na conta dos brasileiros; veja quanto | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novo valor é revelado

O seguro-desemprego é uma garantia a mais que os trabalhadores têm após serem demitidos sem justa-causa. Através do benefício é possível ficar alguns meses sem trabalhar, aguardando um outro trabalho. E acima de tudo, com a segurança de valores mensais fixos.

Este benefício paga aos trabalhadores a média dos últimos três salários. Logo — se o salário mensal do trabalhador era de R$ 2 mil. A média será feita com base nesses valores — o trabalhador receberá os R$ 2 mil. Mas o valor poderá aumentar.

Aos trabalhadores que recebem somente 01 salário mínimo, terão o valor do seguro-desemprego elevado. Haja vista que o mesmo se trata da média dos últimos pagamentos. Como o salário mínimo irá aumentar em 2024 — o seguro-desemprego também irá.

Tudo indica que os valores poderão chegar a R$ 1421. Logo, o seguro-desemprego para os trabalhadores em 2024 será de R$ 1421. Recebendo durante alguns meses, dependendo do período trabalhado ou até encontrar um emprego (caso seja antes do período).

Como pedir o seguro-desemprego?

O seguro-desemprego é um benefício bastante delicado e para ser solicitado é necessário estar de carteira assinada e cumprir uma série de requisitos. O benefício pode ser solicitado através do Portal do Governo Federal ou através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Veja os critérios:

Ter sido demitido sem justa-causa;

Estar sem emprego durante a abertura do requerimento;

Ter recebido os salários de uma pessoa jurídica ou física devidamente inscrita no CEI — por no mínimo 12 meses;

Não possui rendas secundárias formais;

Não estar recebendo nenhum benefício secundário, como BPC ou pensão por morte.

Portanto, caso o trabalhador esteja dentro desses requisitos poderá pedir o seguro-desemprego em questão de instantes. Para receber 05 parcelas, o trabalhador precisa ter trabalhado 02 anos ou mais na mesma empresa.

Caso tenha sido menos, o valor será equivalente. Aos que trabalharam somente seis meses, irão receber 03 parcelas. Os que trabalharam 12 meses irão receber quatro parcelas.

