Ative a “notificação de dívidas” em seu celular; veja como

Notificação de dívida no celular – Um novo serviço tecnológico que promete revolucionar a forma como brasileiros lidam com suas dívidas acaba de ser lançado. Batizado de “Avise-Me!”, o serviço notifica automaticamente cidadãos e empresas sobre a inclusão de dívidas em seus respectivos CPFs ou CNPJs. O projeto, originado nos cartórios de protesto de todo o país, tem como objetivo alertar de maneira mais eficaz e assim prevenir inadimplências e fraudes financeiras. Mas como funciona essa novidade e quais os procedimentos para aderir?

Use seu celular para controlar suas finanças

Para aproveitar esse serviço, os interessados devem fazer um cadastro em uma plataforma específica, informando seu CPF ou CNPJ. Após a conclusão do cadastro, o sistema começa a enviar notificações automáticas e gratuitas por SMS ou e-mail sempre que uma dívida é lançada em nome da pessoa física ou jurídica. Estas notificações são enviadas por qualquer um dos 3.760 cartórios de protesto espalhados pelo Brasil, cobrindo uma área que abrange 25 estados brasileiros além do Distrito Federal. O serviço é aplicável tanto para dívidas apresentadas de forma física quanto digital.

Para formalizar a adesão ao serviço, o usuário precisa assinar um termo de compromisso. Este documento pode ser assinado digitalmente através da plataforma Gov.br, que é também a ferramenta utilizada para o saque de benefícios sociais e trabalhistas. Alternativamente, é possível fazer a adesão usando um certificado digital, nos formatos e-CPF ou e-CNPJ, seguindo os padrões ICP Brasil nos formatos A3 ou A1.

Segundo o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, a iniciativa tem como meta não apenas a prevenção de golpes, mas também dar a oportunidade para que empresas e cidadãos possam acertar suas contas antes de sofrerem restrições de crédito. Em um país onde os vazamentos de dados pessoais e golpes financeiros estão cada vez mais frequentes, o serviço surge como uma ferramenta adicional de proteção ao consumidor.

A inovação é particularmente relevante no atual cenário de instabilidade econômica e aumento de fraudes online. Com as transações digitais se tornando cada vez mais comuns, os riscos de golpes e fraudes aumentam proporcionalmente. Portanto, o “Avise-Me!” é uma espécie de vigia virtual que informa em tempo real sobre qualquer pendência financeira, permitindo ações rápidas para resolução do problema.

Limitações

No entanto, é crucial ressaltar que o serviço tem suas limitações. Ele não substitui a consulta regular a órgãos de proteção ao crédito nem exonera o consumidor de manter um controle pessoal de suas finanças. Ele atua como um complemento, um alerta inicial que pode ajudar especialmente em casos de golpes ou uso indevido de informações.

Portanto, o “Avise-Me!” marca um avanço significativo na forma como os brasileiros podem monitorar suas finanças pessoais e empresariais. Com a inclusão desse serviço, os cartórios de protesto brasileiros não apenas modernizam sua atuação, mas também oferecem uma camada extra de segurança e transparência financeira para o cidadão. Seu impacto pode se estender desde a prevenção de dívidas até a combatividade contra golpes e fraudes, tornando-se assim uma ferramenta essencial no ecossistema financeiro nacional.

