Banco pagará benefício “eterno” para ESTAS pessoas

A novidade está relacionada aos cartões de crédito com uma promoção que pode transformar sua experiência financeira em algo único e vantajoso. A seguir, continue lendo para descobrir como garantir a isenção permanente da anuidade de cartões exclusivamente especiais.

Anuidade zero é possível

O banco Bradesco segue inovando em seus serviços para seus fiéis clientes e desta vez não é diferente. A novidade está no setor de cartões de crédito com uma promoção que pode transformar sua experiência financeira.

A seguir, vamos mostrar como o banco está oferecendo uma promoção incrível, com benefício permanente e gratuito, e como você pode aproveitar essa oportunidade única.

Quem pode participar? Entenda as regras

Essa promoção é voltada para aqueles que ainda não possuem um cartão de crédito do Bradesco ou que cancelaram há mais de 6 meses. A oferta vale para os cartões Visa Signature, American Express Gold Card e para o Visa Infinite.

As metas que o cliente precisa alcançar variam de acordo com o cartão escolhido. Para o Visa Signature e Amex Gold, é necessário gastar pelo menos R$ 2 mil nos primeiros 90 dias após a emissão do cartão ou fazer um investimento de pelo menos R$ 50 mil. Já para o Visa Infinite, a meta é acumular R$ 3 mil em compras ou investir a partir de R$ 50 mil.

Como solicitar o cartão do banco?

Participar dessa promoção incrível e garantir a isenção permanente da anuidade é simples, mas é bom correr, pois o prazo para pedir o seu cartão Bradesco acaba no dia 31 de outubro. O processo de solicitação pode ser feito de forma prática e conveniente pelo site do Bradesco, em uma das agências físicas do banco ou através dos gerentes. A escolha é sua. Você pode solicitar um cartão titular ou um cartão titular mais um cartão adicional, desde que ambos sejam solicitados na mesma proposta.

Se atente aos detalhes

Lembre-se de que as metas mencionadas anteriormente são para conquistar a isenção da anuidade no primeiro ano. Para manter esse benefício pelo tempo que desejar, basta continuar usando o cartão. Aproveite essa oportunidade de ter um cartão de crédito com benefício permanente de anuidade zero no Bradesco e garanta o seu antes que o prazo termine. Faça parte dessa revolução no setor bancário e aproveite as vantagens exclusivas que o Bradesco tem a oferecer.

