O segredo mora nos detalhes. A reflexão pode não ser exatamente nestas palavras, mas o significado é o mesmo se formos para o mundo numismático, onde ‘vivem’ os estudiosos e colecionadores de moedas raras, as quais, através de suas peculiaridades e até defeitos de produção podem valer muito mais do que um simples troco. A seguir, saiba a história por trás de duas moedas que valiam centavos, e hoje podem valer quase R$ 1.700.

Moedas que muitos têm ou já tiveram valem mais de R$ 1.680,00. | Foto: Reprodução / Mundo Numismático

Já é hora de abrir o cofrinho

Duas moedas, uma de R$ 0,05 e outra de R$ 0,50, possuem um valor especial que pode chegar a até R$ 1.700, graças a um mínimo detalhe.

Continue a leitura, logo abaixo para aprender como descobrir qual é esse elemento e entender como é possível identificá-lo, além de conhecer os melhores locais para vender as suas antigas moedinhas, caso você as encontre em algum canto empoeirado da sua casa.

Leia mais: Quem tem estas 2 moedas de 10 centavos carrega uma pequena fortuna no bolso

O segredo está no “A”

Tudo o que você precisa observar nessas moedas é a presença da inscrição “A”. Essa única letra pode acrescentar consideravelmente o valor da moeda, tornando-a rara e altamente cobiçada por colecionadores de itens antigos. Ambas as moedas datam de 2019 e foram cunhadas na Holanda, a pedido da Casa da Moeda do Brasil.

Detalhes sutis aumentam o valor

A moeda de R$ 0,05 foi produzida em apenas 47 mil unidades, no entanto, existem dois detalhes importantes a serem observados. Primeiramente, se a data não estiver visível, a moeda pode valer até R$ 15. Contudo, mesmo sem esse defeito na data, a simples presença da letra “A” pode elevar seu valor para algo entre R$ 2 e R$ 6. No que diz respeito às moedas de R$ 0,50, também do ano de 2019, elas são outra variedade que ostenta a letra “A”.

Foram produzidas 97 milhões delas, e seu valor normalmente varia entre R$ 2 e R$ 6. No entanto, há um detalhe simples que pode fazer com que essa moeda alcance o impressionante valor de R$ 1.700. Essa particularidade especial está relacionada ao posicionamento horizontal invertido no anverso e no reverso da moeda. Sendo assim, pegue uma lupa e preste atenção a todos esses aspectos.

Dicas para negociar seu tesouro

Se você notar algo de diferente em sua moeda, não hesite em entrar em contato com colecionadores, conhecidos como numismatas, para avaliar o real valor do item. Pode ser uma oportunidade de ganhar dinheiro significativo com ela.

É importante encontrar locais seguros para realizar a negociação, como sites especializados que reúnem numismatas do Brasil e de todo o mundo, ou até mesmo participar de leilões criados especialmente para a compra e venda de moedas. Fique atento às páginas nas redes sociais e observe os valores negociados em moedas semelhantes à sua para garantir um negócio vantajoso. Boa sorte!

Leia também: Moeda de R$ 1 surpreende e é vendida por preço SURREAL