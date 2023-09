Recentemente, o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), anunciou uma atualização no Bolsa Família que pode aumentar o valor de repasse da Caixa para algumas famílias beneficiadas que cumpram os novos requisitos estabelecidos pela pasta. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre quem está na lista de contemplados para receber o valor adicional, logo abaixo.

Veja a lista completa de quem receberá R$ 1.420,00 através da Caixa. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seu CPF pode estar na lista

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) anunciou recentemente uma atualização no programa Bolsa Família que pode resultar em pagamentos mais substanciais para algumas famílias beneficiadas.

Esta mudança foi implementada por meio de uma nova fórmula de cálculo que visa proporcionar um repasse mais equitativo, especialmente para famílias numerosas, que naturalmente têm despesas mais elevadas.

Leia mais: Alerta! Suspensão de atendimento ao Bolsa Família é anunciada

Entenda a nova forma de cálculo do Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal (CEF), responsável pela distribuição dos pagamentos do Bolsa Família, adotará essa nova fórmula de cálculo, que determina um repasse de R$ 142 por cada pessoa que reside na mesma residência e compartilha da mesma renda. Portanto, uma família composta por dez membros poderá receber um valor mensal de R$ 1.420.

Contudo, antes de comemorar um possível aumento de repasse para sua família, é fundamental revisar e manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) para garantir que nenhum dos benefícios do programa de transferência de renda do Bolsa Família seja perdido.

Valores de referência

Para entender melhor quanto sua família pode receber em setembro, aqui estão os valores de referência de acordo com o número de pessoas na família:

Famílias com quatro ou menos pessoas: R$ 600;

Famílias com cinco pessoas: R$ 710;

Famílias com seis pessoas: R$ 852;

Famílias com sete pessoas: R$ 994;

Famílias com oito pessoas: R$ 1.136;

Famílias com nove pessoas: R$ 1.278;

Famílias com dez pessoas: R$ 1.420.

Benefício pode ser maior?

É importante observar que esses valores podem aumentar se a família incluir membros que se qualifiquem para os Benefícios Variável Familiar e Primeira Infância.

O Benefício Primeira Infância, introduzido em março deste ano, é destinado a famílias com crianças de 0 a 6 anos completos. Ele oferece um adicional de R$ 150 para cada criança dentro dessa faixa etária. Portanto, uma família com três crianças elegíveis pode receber um adicional mensal de R$ 450.

Além disso, o Benefício Variável Familiar, que começou a ser pago em junho deste ano, abrange famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e mulheres que estão amamentando. Este benefício oferece um adicional de R$ 50 para cada membro que se enquadre nesses critérios. Assim, uma família com três dependentes aptos pode receber um adicional mensal de R$ 150. Importante notar que esses benefícios podem ser acumulativos e concedidos simultaneamente à mesma família.

Cronograma de pagamentos para setembro

Para aqueles que se beneficiam do Bolsa Família, é importante estar ciente do calendário de pagamentos para o mês de setembro. Os pagamentos são distribuídos de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar, ocorrendo nos últimos dez dias úteis do mês. O cronograma de pagamentos é o seguinte:

NIS de final 1: pagamento no dia 18 de setembro, com antecipação para o sábado, 16 de setembro.

NIS de final 2: pagamento no dia 19 de setembro.

NIS de final 3: pagamento no dia 20 de setembro.

NIS de final 4: pagamento no dia 21 de setembro.

NIS de final 5: pagamento no dia 22 de setembro.

NIS de final 6: pagamento no dia 25 de setembro, com antecipação para o sábado, 23 de setembro.

NIS de final 7: pagamento no dia 26 de setembro.

NIS de final 8: pagamento no dia 27 de setembro.

NIS de final 9: pagamento no dia 28 de setembro.

NIS de final 0: pagamento no dia 29 de setembro.

Como sacar?

Você pode efetuar o saque em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, em lotéricas ou caixas eletrônicos. Certifique-se de ter em mãos o cartão do programa, que pode ser o cartão do Bolsa Família, o Auxílio Gás ou o cartão Cidadão da Caixa Econômica. Para aqueles que não possuem o cartão do benefício, é possível utilizar o aplicativo Caixa Tem para realizar o saque.

Leia também: Governo confirma o valor do Bolsa Família para setembro; confira