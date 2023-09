Valor maior que R$ 5.350,00 está disponível para saque na Caixa

Na última sexta-feira, a Caixa atualizou a lista de pessoas que têm direito a realizar um saque superior a R$ 5.350, a análise acontece bastante rápida e isso não irá gerar custos ao cidadão. A solicitação pode ser realizada diretamente por um aplicativo oficial do Governo e os repasses irão ocorrer na conta bancária cadastrada, saiba quem possui direito e qual o passo a passo para realizar a solicitação, confira.

Saiba quem terá direito a grande saque pela Caixa Econômica | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quem possui direito ao valor?

A Caixa anunciou que alguns brasileiros podem sacar até R$ 6.220, o valor em questão é proveniente do FGTS, no caso, de uma das modalidades de saque que está disponível, a saber, o saque que é feito em casos de desastres naturais.

E agora, o valor deve ser liberado para os trabalhadores de alguns locais do Rio Grande do Sul, já que a cidade sofreu uma grave situação após a passagem de um ciclone na região, deixando um grande rastro de destruição.

Agora, o pré-requisito para que o valor fosse liberado já entrou em vigor, no caso, que houvesse um decreto de estado de calamidade pública. Além dos danos estruturais, mais de 40 pessoas entraram em óbitos somando todas as 54 cidades que foram atingidas.

Como realizar o saque do valor?

A retirada pode ser feita diretamente pelo aplicativo do FGTS, que encontra-se disponível tanto para Android quanto para iOS. Ao realizar o download, é necessário informar alguns dados pessoais para conseguir entrar na plataforma.

Após ter feito login, vá até a aba “meus saques”, clique e escolha “outras solicitações de saque” e por fim, escolha o saque “calamidade pública”. Lembrando que se deve informar a cidade onde o titular reside e comprovar a residência com algum documento.

Por fim, basta escolher se irá querer o valor creditado em conta ou o saque presencial. Agora, basta aguardar para que a Caixa realize a análise da solicitação e repasse o valor.

Grandes mudanças no FGTS estão previstas

Para o ano de 2024, o Governo irá implantar várias mudanças que visam melhorar ainda mais o funcionamento do fundo em questão. A primeira, irá beneficiar tanto as empresas quanto os trabalhadores, a saber, os pagamentos serão todos via pix.

Com isso, haverá menos burocracia e mais agilidade em todo o processo, em algumas empresas, o processo de pagamento do FGTS pode durar até 5 dias utilizando os métodos tradicionais.

Por fim, haverá também um maior prazo para o pagamento do FGTS por parte da empresa, que poderá ocorrer até o dia 20 de cada mês, dando um alívio ao fluxo de Caixa empresarial.

