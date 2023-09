Está chegando o dia que milhares de benefícios do Bolsa Família irão precisar atualizar os seus dados cadastrais. A partir da próxima segunda-feira, 11, os beneficiários do Bolsa Família residentes de Itapiúna — Ceará, hão de precisar atualizar os dados no Cadastro Único a fim de não ter o benefício bloqueado. Todo cuidado é pouco, outras cidades serão atingidas. Veja a lista de consulta abaixo e evite ter o benefício bloqueado.

Bolsa Família quem estiver nesta lista tem que atualizar cadastro até dia 11 | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família terá cadastro atualizado

A prefeitura da cidade de Itapiúna afirmou que a secretaria responsável está empenhada ao máximo em conseguir tornar o processo de recebimento dos recursos transparente e livre de qualquer tipo de fraude cadastral.

Por enquanto — mais de 60 cadastros unipessoais passarão pelo procedimento de averiguação de dados, como foi divulgado pelo perfil oficial da prefeitura no Instagram.

Os convocados terão que se apresentar na sede das Setas entre 8h e 12h desta próxima segunda-feira. O local fica localizado na Rua Firmino Antunes, número 99, Centro. Haja vista que a lista completa pode ser consultada através do perfil @governodeitapiuna.

Na lista é possível verificar o nome dos beneficiários que precisam realizar a atualização do cadastro. É necessário levar os documentos pessoais — a cópia e original. Haja vista que é necessário estar com o comprovante de residência do titular do benefício.

Os beneficiários específicos desse município precisam estar atento quanto as regras estipuladas pela prefeitura local — haja vista que em conjunto com o CRAS local a mesma está averiguando todos os cadastros a fim de conseguirem retirar todos os cadastros irregulares do programa.

Leia mais: Dá para consultar Bolsa Família pelo chat do governo; aprenda

Estes são os cuidados necessários para não ter o benefício bloqueado

Muitos beneficiários acabam tendo o seu benefício bloqueado e sequer sabem o motivo. É importante ficar atento quanto a isso, haja vista que na maioria das vezes após o bloqueio — torna-se impossível o regresso imediato ao programa.

Logo o benefício precisará passar por toda a etapa de espera e análise novamente. O que pode não ser tão agradável a grande maioria. Fique atento aos pontos mais importantes de participação do programa.

Renda per capita: a renda per capita familiar para ter direito ao Bolsa Família deve ser de no máximo R$ 218. Caso contrário, o grupo familiar poderá perder o direito ao Bolsa Família.

Quantidade de membros: o grupo familiar deve documentar com transparência a quantidade exata de membros dentro de um grupo familiar. Há uma prática muito comum de retirar do grupo familiar membros que trabalham de carteira assinada.

Cadastro: muitos beneficiários acabam deixando o cadastro desatualizado por mais de 02 anos. Prática que é totalmente equivocada. É importante estar atento quanto a isso.

Portanto, é importante que os beneficiários do Bolsa Família fiquem atento quanto a esses detalhes do benefício. Caso contrário, podem ter uma surpresa no dia do pagamento e ter o benefício bloqueado.

Leia mais: Como é o novo CICLONE em formação no Sul do Brasil?