Cartão de crédito PicPay: como solicitar e quais são as vantagens

Cartão PicPay – O PicPay, uma das fintechs mais populares do Brasil, está conquistando ainda mais espaço no mercado financeiro com seu cartão de crédito sem anuidade. A facilidade de solicitação pelo aplicativo, aliada a uma série de benefícios exclusivos, torna o produto financeiro altamente atraente. Mas como nem tudo é perfeito, o serviço também apresenta algumas tarifas que podem pegar o usuário de surpresa.

O cartão de crédito do PicPay oferece diversas vantagens aos clientes da fintech. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como solicitar o cartão PicPay?

Para solicitar o cartão de crédito da fintech, é necessário ser correntista da empresa. A abertura de conta e todo o processo de solicitação do cartão são realizados de forma inteiramente digital, através do aplicativo PicPay, disponível tanto para sistemas Android quanto para iOS. O usuário já correntista pode fazer o pedido do cartão diretamente na tela inicial da plataforma, clicando na opção “Pedir meu PicPay Card” e fornecendo as informações requeridas para análise de crédito. A funcionalidade também pode ser acessada através da guia “Ajustes” no aplicativo, ao clicar na foto de perfil do usuário.

O cartão PicPay é emitido com a bandeira Mastercard, o que automaticamente torna seus usuários elegíveis para o programa de vantagens Surpreenda. Este programa oferece uma gama de benefícios que inclui descontos em estabelecimentos parceiros, ofertas exclusivas e a possibilidade de acumular pontos que podem ser trocados por produtos ou serviços.

Outras características interessantes do cartão incluem o pagamento por aproximação, uma tecnologia que permite transações mais rápidas e seguras. Além disso, o cartão é classificado como “Gold” e não possui anuidade, o que é um grande atrativo para o consumidor. O PicPay também disponibiliza uma versão digital do cartão, conhecida como “wallet”, que pode ser utilizada para compras online de forma mais prática e segura.

Em relação ao limite de crédito, o PicPay oferece duas modalidades distintas. A primeira é a tradicional, em que o banco disponibiliza um valor pré-aprovado baseado na análise de crédito do correntista. A segunda opção é mais inovadora e está relacionada ao valor que o usuário mantém aplicado dentro da plataforma PicPay, funcionando de forma similar a um cartão pré-pago.

Fique atento aos termos de uso

Contudo, é preciso estar atento às tarifas associadas a alguns serviços da conta digital do PicPay. Por exemplo, adicionar dinheiro à conta utilizando um cartão de débito custa 1,99% por operação. Caso o depósito seja feito com um cartão de crédito, a tarifa pode ser de até 5,99% ou um valor fixo de R$ 5. Saques são tarifados em R$ 7,90 por operação. Além disso, o PicPay cobra taxas de até 4,99% para pagamentos à vista e até 5,99% para pagamentos parcelados de serviços como recarga de celular, recarga de TV, compra de gift cards e abastecimento com Shell Box. A fintech ainda aplica uma tarifa de inatividade de R$ 10 por mês, durante 12 meses, para contas de pessoas físicas, e de R$ 30 por mês, durante seis meses, para contas PicPay Negócios.

Assim, embora o cartão de crédito do PicPay ofereça diversas vantagens, como a isenção de anuidade e benefícios exclusivos da bandeira Mastercard, é fundamental que os usuários estejam cientes das tarifas para evitar surpresas desagradáveis. O cuidado na leitura dos termos e condições do serviço pode ser a chave para aproveitar ao máximo os benefícios deste produto financeiro inovador.

