Dá para consultar Bolsa Família pelo chat do governo; aprenda

Em meio ao processo de virtualização de vários serviços do Governo, mais uma novidade acaba de vir à tona, trata-se de um Web Chat exclusivo para que os beneficiários do Bolsa Família possam obter informações inerentes ao seu benefício, como valor que irá receber e possíveis motivos que podem levar ao bloqueio dos repasses. A iniciativa do Governo visa fornecer ainda mais comodidade e praticidade aos brasileiros.

É desta maneira que se fala com o chat do Governo e tira todas as dúvidas sobre o Bolsa Família | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Já começaram os cortes no Bolsa Família?

A análise dos possíveis cortes ocorre corriqueiramente, então, a todo momento é possível que um novo usuário que está apto a ser retirado do programa seja identificado. Isso acontece principalmente, no caso em que os beneficiários conseguiram arrumar um emprego e a renda per capita ultrapassou bastante o limite permitido.

Além disso, já foi informado, que também está na mira do Governo, as famílias unipessoais, ou seja, toda família que for composta apenas por uma pessoa, pode ser que saia do programa social, já que agora, cada município terá um número máximo de beneficiários da categoria.

Isso visa priorizar as famílias que têm um número maior de pessoas na residência, querendo ou não, é mais fácil uma pessoa sobreviver ganhando pouco do que 10 pessoas.

Qual a função do Web Chat?

O Web Chat possui a função de tornar ainda mais fácil o acesso à informação e evitar que problemas aconteçam e os beneficiários do Bolsa Família apenas “aceitem” calados e prontos. Através do chat exclusivo, é possível tirar dúvidas sobre vários assuntos.

Ele irá realizar o intermédio entre o Ministério do Desenvolvimento Social e os beneficiários do Bolsa Família, e atenderá às pessoas de segunda a sexta, das 07 da manhã às 07 da noite.

Caso o beneficiário prefira, é possível obter informações através do número 121, no mesmo horário do Web Chat, através dele, é possível ter acesso ao calendário de pagamento do Bolsa Família também.

Como acessar o site?

O processo de utilização do Web Chat é bastante simples, o primeiro passo é ir até o site “falemds”, feito isso, no canto inferior direito, irá aparecer um pequeno botão com a opção “Clique aqui para iniciar”.

Ao apertar, será necessário preencher algumas informações, como nome completo, email e telefone. Quando o atendimento iniciar, é interessante que o titular esteja presente, pois algumas informações dele podem ser solicitadas.

Feito isso, basta digitar a dúvida que o atendente irá orientar da melhor maneira possível e se necessário, mandar ir presencialmente até uma unidade do CRAS ou da Caixa Econômica Federal para resolver pendências. A expectativa é que essa ação do Governo, visa agilizar ainda mais o processo informativo da população.

