O Bolsa Família é um dos programas mais populares do Governo Federal. O seu intuito é auxiliar as famílias que vivem sob vulnerabilidade — a fim de que posteriormente elas consigam uma renda fixa através do trabalho formal e repassem o Bolsa Família para uma outra titularidade que realmente precisa. Enquanto isso não acontece — milhões de famílias ficam atônitas quanto as datas do programa. Neste mês de setembro haverá algumas antecipações. Muitos internautas estão divulgando que os pagamentos serão antecipados para este próximo dia 07.

Maior benefício de TODOS terá antecipação HOJE (7)

Bolsa Família será antecipado?

Sim! Realmente o Bolsa Família será antecipado neste mês de setembro. Entretanto, é importante ficar atento quanto aos detalhes dessa antecipação.

No início do mês viralizou nas redes sociais que o programa seria antecipado para os brasileiros neste mês de setembro. O que acabou dando esperança para milhões de famílias que precisam do dinheiro um pouco mais cedo.

Posteriormente surgiu a notícia de que o repasse seria antecipado para esta próxima quinta-feira, 7, entretanto, isso foi desmentido pelo Governo Federal. Entenda o porquê. Por mais que os repasses de setembro sejam antecipados — mas não será neste semana e sim na semana de pagamentos.

Os repasses são pagos nos últimos 10 dias do mês. Logo, os beneficiários com NIS 1 e 6 irão receber os pagamentos antecipados. Mas da seguinte maneira: ao invés de receberem na segunda-feira, poderão sacar no sábado.

Calendário Setembro do Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família será pago a partir do dia 18 deste mês de setembro. Haja vista que logo no seu primeiro pagamento irá ocorrer a antecipação dos repasses. Veja o cronograma abaixo.

Número final do NIS: 1

Data do pagamento: 18 de setembro

Data do pagamento: 18 de setembro Número final do NIS: 2

Data do pagamento: 19 de setembro

Data do pagamento: 19 de setembro Número final do NIS: 3

Data do pagamento: 20 de setembro

Data do pagamento: 20 de setembro Número final do NIS: 4

Data do pagamento: 21 de setembro

Data do pagamento: 21 de setembro Número final do NIS: 5

Data do pagamento: 22 de setembro

Data do pagamento: 22 de setembro Número final do NIS: 6

Data do pagamento: 25 de setembro

Data do pagamento: 25 de setembro Número final do NIS: 7

Data do pagamento: 26 de setembro

Data do pagamento: 26 de setembro Número final do NIS: 8

Data do pagamento: 27 de setembro

Data do pagamento: 27 de setembro Número final do NIS: 9

Data do pagamento: 28 de setembro

Data do pagamento: 28 de setembro Número final do NIS: 0

Data do pagamento: 29 de setembro

Consulte o Bolsa Família

Haja vista que o último pagamento irá acontecer no dia 29 deste mês. Os valores serão a partir de R$ 450 e R$ 600 para as famílias brasileiras. É importante estar com o aplicativo do Bolsa Família e Caixa Tem atualizados a fim de conseguir consultar o benefício com maestria e saber todos os detalhes.

Bem como os valores pagos e as datas de pagamentos. É possível verificar o número final do NIS diretamente pelo cartão do Bolsa Família. Com isso o beneficiário consegue saber com base no calendário acima o dia que seu pagamento irá cair. Lembrando que dois grupos de beneficiários terão os repasses antecipados.

Portanto: as antecipações irão ocorrer somente a partir dos últimos 10 dias úteis do mês de setembro. Antes disso, não há nada confirmado pelo Governo Federal.