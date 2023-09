Feriado de 7 setembro! O que você precisa saber antes de aproveitar a folga

Para quem quer aproveitar a folga do feriado de amanhã, é bom dar uma olhada na previsão do tempo, para não ser pego desprevenido. A véspera do feriado de 7 de setembro está prevista para ser marcada por temperaturas frias em algumas regiões do Sudeste, acompanhadas de alertas de chuvas em sete estados do Sudeste e Centro-Oeste. Para saber mais sobre em quais locais o tempo pode atrapalhar o seu merecido descanso, continue a leitura, mais abaixo.

Confira os feriados que 2023 reserva para os brasileiros – arquivo/Canva.

De olho no tempo para aproveitar o feriado

No entanto, é importante destacar que a maior parte do país deverá experimentar temperaturas amenas, variando entre 25°C e 30°C entre esta quarta e quinta-feira (7), feriado nacional do Dia da Independência do Brasil. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre a previsão do tempo nos estados do país.

Inmet emite alerta amarelo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos, que indicam apenas perigo potencial, para o dia de hoje:

Chuvas intensas : Os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul estão sob alerta de chuvas intensas.

: Os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul estão sob alerta de chuvas intensas. Ventos costeiros: No Ceará e Rio Grande do Norte, há alerta para ventos costeiros.

Após ciclone, temperaturas devem subir no RS

A partir de sexta-feira (8), as temperaturas máximas nas capitais que foram afetadas pela queda brusca de temperatura devido à passagem de um ciclone na costa do Rio Grande do Sul começarão a se elevar.

Mais chuva no RS até sábado: No Rio Grande do Sul, a previsão é que as instabilidades persistam até sábado. Já nesta quarta-feira (6), espera-se o retorno da chuva.

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado emitiu um alerta de “perigo”, alertando que todas as regiões do estado podem experimentar rajadas de vento de até 70 km/h, chuvas de até 110 mm por dia, raios e queda de granizo em pelo menos um dos próximos quatro dias.



A pior condição climática deve ocorrer na quinta-feira (6), quando são esperados 90 mm de chuva em Santa Maria e 80 mm em Rio Grande. Apesar de Porto Alegre não ter previsão de grandes volumes de chuva, a expectativa é que supere a média de setembro nos primeiros 10 dias do mês.

Frente fria chega em outras regiões do Sudeste

Nesta quarta-feira (6), véspera do feriado, a frente fria formada a partir do ciclone extratropical chega ao Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, trazendo consigo a previsão de grandes acumulados de chuva.

No Rio de Janeiro, o dia amanhece com temperatura de 19ºC e mais chuva é aguardada pela manhã. Em São Paulo, a quarta-feira deve ser o dia mais frio da semana, com uma máxima de apenas 19ºC, o que representa seis graus abaixo da média.

Previsão de calor nas capitais nesta quarta e no feriado

A seguir, confira a previsão de temperatura para diversas capitais do Brasil durante a quarta-feira e o feriado:

Temperaturas para esta quarta e quinta-feira, no país. | Foto: Reprodução / Inmet

Máximas acima de 30°C

As seguintes capitais devem experimentar temperaturas acima de 30°C durante esta quarta-feira (6) e o feriado (7):



Boa Vista: mínima de 25°C e máxima de 38°C nesta quarta (6); mínima de 26°C e máxima de 38°C na quarta (7).

Manaus: mínima de 26°C e máxima de 37°C nesta quarta (6); mínima de 27°C e máxima de 37°C na quarta (7).

Porto Velho: mínima de 23°C e máxima de 35°C nesta quarta (6); mínima de 24°C e máxima de 37°C na quarta (7).

Rio Branco: mínima de 23°C e máxima de 36°C nesta quarta (6); mínima de 23°C e máxima de 35°C na quarta (7).

Macapá: mínima de 25°C e máxima de 34°C nesta quarta (6); mínima de 25°C e máxima de 34°C na quarta (7).

Belém: mínima de 24°C e máxima de 34°C nesta quarta (6); mínima de 24°C e máxima de 34°C na quarta (7).

São Luís: mínima de 25°C e máxima de 33°C nesta quarta (6); mínima de 25°C e máxima de 32°C na quarta (7).

Teresina: mínima de 22°C e máxima de 38°C nesta quarta (6); mínima de 22°C e máxima de 37°C na quarta (7).

Fortaleza: mínima de 23°C e máxima de 32°C nesta quarta (6); mínima de 23°C e máxima de 32°C na quarta (7).

João Pessoa: mínima de 24°C e máxima de 31°C nesta quarta (6); mínima de 23°C e máxima de 30°C na quarta (7).

Palmas: mínima de 22°C e máxima de 38°C nesta quarta (6); mínima de 22°C e máxima de 36°C na quarta (7).

Cuiabá: mínima de 25°C e máxima de 38°C nesta quarta (6); mínima de 27°C e máxima de 40°C na quarta (7).

Goiânia: mínima de 20°C e máxima de 33°C nesta quarta (6); mínima de 19°C e máxima de 34°C na quarta (7).

Campo Grande: mínima de 20°C e máxima de 32°C nesta quarta (6); mínima de 22°C e máxima de 34°C na quarta (7).

Máximas abaixo de 30°C

As seguintes capitais devem registrar temperaturas máximas abaixo de 30°C durante esta quarta-feira (6) e o feriado (7):

Natal: mínima de 23°C e máxima de 39°C nesta quarta (6); mínima de 23°C e máxima de 28°C na quarta (7).

Recife: mínima de 23°C e máxima de 28°C nesta quarta (6); mínima de 23°C e máxima de 28°C na quarta (7).

Maceió: mínima de 22°C e máxima de 28°C nesta quarta (6); mínima de 22°C e máxima de 27°C na quarta (7).

Aracaju: mínima de 24°C e máxima de 29°C nesta quarta (6); mínima de 22°C e máxima de 28°C na quarta (7).

Salvador: mínima de 22°C e máxima de 28°C nesta quarta (6); mínima de 22°C e máxima de 28°C na quarta (7).

Brasília: mínima de 20°C e máxima de 29°C nesta quarta (6); mínima de 17°C e máxima de 27°C na quarta (7).

Termômetros lá embaixo

Algumas capitais deverão enfrentar temperaturas bem baixas durante esta quarta-feira (6) e o feriado (7):

Belo Horizonte: mínima de 17°C e máxima de 25°C nesta quarta (6); mínima de 16°C e máxima de 25°C na quarta (7).

Vitória: mínima de 22°C e máxima de 26°C nesta quarta (6); mínima de 22°C e máxima de 28°C na quarta (7).

São Paulo: mínima de 14°C e máxima de 18°C nesta quarta (6); mínima de 15°C e máxima de 24°C na quarta (7).

Rio de Janeiro: mínima de 19°C e máxima de 24°C nesta quarta (6); mínima de 19°C e máxima de 27°C na quarta (7).

Curitiba: mínima de 10°C e máxima de 15°C nesta quarta (6); mínima de 11°C e máxima de 20°C na quarta (7).

Florianópolis: mínima de 13°C e máxima de 18°C nesta quarta (6); mínima de 16°C e máxima de 21°C na quarta (7).

Porto Alegre: mínima de 10°C e máxima de 20°C nesta quarta (6); mínima de 15°C e máxima de 23°C na quarta (7).

