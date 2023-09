Novo salário mínimo já tem data para ser pago; quando?

O Governo Federal divulgou recentemente novas mudanças no que tange o novo salário mínimo. O tema, de extrema importância para milhões de trabalhadores, tem sido discutido ao longo de anos. O atual presidente sancionou, diante do esperado, que o salário mínimo fosse reajustado com base na inflação do ano anterior, de acordo com o INPC, somada à variação positiva do PIB de dois anos antes.

De acordo com as diretrizes, o novo salário mínimo para 2024 deve ser de R$1.389. Essa confirmação resolveu a incerteza em torno desse ponto, já que o Governo Federal estava dentro do prazo para submeter o Orçamento de 2024 ao Congresso. Ou seja, a partir de janeiro de 2024, o novo valor começa a valer.

O valor projetado considerou a inflação projetada pelo INPC até novembro de 2023, acrescida do crescimento do PIB de dois anos antes, ou seja, 2022, com uma taxa de 2,9%. A mudança não acontecia desde o ano de 2019, onde o ex-presidente congelou o reajuste do salário mínimo. Na época, a última mudança foi de R$954 reais para R$998 reais (2018/2019).

Vale ressaltar que, se a política de valorização do salário mínimo não tivesse sido interrompida, a remuneração atual seria de R$1.342. No entanto, com base no novo valor apresentado para 2024, o governo visa retomar o poder de compra de famílias que se encontram, até o momento, em situação de vulnerabilidade social.

Reajustes no salário mínimo

Veja mais sobre os reajustes no salário mínimo nos últimos 10 anos:

Qual vai ser o valor do salário mínimo em 2024?

A ministra do Planejamento e Orçamento, afirmou que o valor do salário mínimo que constará na peça orçamentária de 2024 será de R$1.421. O valor representa uma alta de R$101 em relação ao piso atual, de R$1.320.

Quanto vai ser o aumento para quem ganha mais de um salário mínimo em 2023?

Reajuste para quem recebe um salário-mínimo. Geralmente, o reajuste é diferente para quem recebe um salário-mínimo e para quem recebe além desse valor. R$1.320,00 por mês é o valor do salário-mínimo em 2023.

