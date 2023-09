Mais pessoas podem fazer o saque EXTRAORDINÁRIO na Caixa esta semana

A modalidade do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) é uma boa opção além de permitir que os trabalhadores saquem parte do dinheiro que é depositado no FGTS a cada ano, especificamente no mês do seu aniversário, e no saque não precisa justificar qual a necessidade do dinheiro e também não tem multa.

Mas vale ressaltar que essa opção só é possível para os trabalhadores que tem conta ativa do FGTS e aqueles que não foram demitidos por justa causa. Os saques dessa modalidade são seguidos por um calendário pré-definido, como por exemplo, os trabalhadores que nasceram no mês de setembro já podem realizar o saque desde o dia 1 e o saque de setembro fica disponível até o dia 29 de novembro.

veja quem pode fazer o saque nesse mês de setembro. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem tem direito ao saque-aniversário do FGTS?

O trabalhador que tem contrato no regime de CLT (Consolidação de Leis do Trabalho) tem o direito ao saque-aniversário desde que optem por essa modalidade. Lembrando também que a adesão do benefício ocorre pelo aplicativo do FGTS, que vai estar disponível no sistema Android e iOS.

Para conseguir aderir o benefício, é preciso baixar o aplicativo do FGTS e fazer o login com as credenciais do Gov.br (caso ainda não tenha, pode criá-las no próprio aplicativo). Feito isso, confirme todos os dados e concorde com os termos de uso, assim que aparecer a tela clique em saque-aniversário e depois em “optar por adesão”.

O saque-aniversário do FGTS vai acabar?

O novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, mostrou que está estudando o cancelamento desse benefício dessa modalidade. E de acordo com o Luiz Marinho, o motivo para esse fim é que o trabalhador fazendo esses resgastes anuais eles vão acabar perdendo o direito de fazer a retirada da quantia integral da sua conta do FGTS quando realmente for um momento de necessidade, como por exemplo o caso de demissão.

Porém o ministro não está recebendo muito apoio para retirar o saque-aniversário, o ministro quer propor também o Conselho Curador do Fundo que suspenda essa antecipação do saque, que é uma medida que funciona como um empréstimo bancário.

Qual é o valor do saque-aniversário?

Vale destacar que o trabalhador pode sacar uma parcela de 5% a 50% do saldo disponível na conta do FGTS, tudo isso vai depender do valor que ele tem disponível, além de ter direito de uma parcela adicional.

Saldo de até R$ 500 – parcela adicional R$ –

Saldo de até R$ 1 mil – parcela adicional R$ 50

Saldo de até R$ 5 mil – parcela adicional R$ 150

Saldo de até R$ 10 mil – parcela adicional R$ 650

Saldo de até R$ 15 mil – parcela adicional R$ 1.150

Saldo de até R$ 20 mil – parcela adicional R$ 1.900

Saldo acima de R$ 20 mil – parcela adicional R$ 2.900.

