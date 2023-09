Coloque isto na porta de entrada da casa para atrair dinheiro

De acordo com a prática milenar chinesa, existem algumas formas de atrair dinheiro e outras consequências positivas para dentro de casa. Tem uma planta em específico que segundo esta “ciência” com traços de filosofia, atrai sucesso financeiro para seu lar.

Descubra aqui do que se trata.

Esta planta pode atrair mais dinheiro para dentro da sua casa

A filosofia asiática de origem taoísta, conhecida como Feng Shui, acredita que é possível modificar o ambiente ao redor e trazer sucesso em todas as áreas da vida por meio de elementos como objetos, frutas, plantas, cores, etc.

Existe uma planta chamada de planta chinesa do dinheiro, que é considerada um símbolo de prosperidade e boa fortuna. Suas folhas verdes e reluzentes se colocadas dentro de casa atraem abundância financeira. Portanto, ao introduzir essa planta em nossa casa, podemos canalizar todo o seu poder energético para nosso benefício.

A explicação que se dá é que a entrada de casa é o local por onde entra a energia chi, ou seja, a energia vital que todos precisamos para executar tarefas e ter estímulo para continuar vivendo. Dessa forma, ao colocar tal planta na entrada de casa permitimos que a energia flua e junto com ela a prosperidade e a sorte entrem em nossa casa.

Porém, existem alguns cuidamos que precisamos ter ao utilizar essa planta. Veja no próximo tópico quais são.

Cuidados ao colocar a planta chinesa dentro de casa

De acordo com especialistas em jardinagem sustentável, a planta conhecida como porcelana do dinheiro requer um vaso com excelente drenagem, um solo ligeiramente úmido e é essencial evitar o excesso de água, pois isso pode levar ao apodrecimento das raízes. Além disso, é importante posicionar essa planta em um local bem iluminado, mas evitando a exposição direta à luz solar, pois isso pode causar danos às suas folhas.

Além disso, de acordo com os princípios do Feng Shui, é aconselhável manter a entrada da residência organizada e livre de sujeira, a fim de permitir que a energia flua de forma adequada. Por último, a filosofia asiática com raízes taoístas também sustenta que o número de folhas da planta chinesa do dinheiro pode desempenhar um papel na atração de riqueza. Plantas com cinco folhas são especialmente consideradas favoráveis, pois o número cinco está associado à sorte e à prosperidade.

