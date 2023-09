Por que vale a pena ter uma conta PJ no Nubank?

Conta PJ no Nubank – A gestão de finanças empresariais ganha um aliado de peso com a inclusão de contas para pessoas jurídicas no portfólio de serviços do Nubank. Reconhecido pela agilidade e facilidade em suas operações, o banco digital, que já é uma referência entre os usuários individuais, agora amplia seu campo de atuação para incluir uma gama diversificada de empresários. Mas, o que exatamente o ‘roxinho’ tem a oferecer para esse público e como essa novidade está revolucionando a forma como as empresas gerenciam suas finanças?

O Nubank oferece serviços inovadores para pessoas jurídicas, simplificando a vida empresarial. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Cliente Nubank pode optar por essa modalidade

Desde 2019, o Nubank tem feito movimentos consistentes para servir não apenas pessoas físicas mas também jurídicas, abrangendo desde microempreendedores e autônomos até estruturas empresariais mais complexas como EIRELLI, LTDA, SLU e EI. O propósito é claro: disponibilizar ferramentas que descomplicam a vida financeira empresarial. Esse foco estratégico permite aos empresários alocar mais tempo e recursos para o que realmente é crucial, ou seja, a expansão e prosperidade de seus empreendimentos.

Veja também: Passo a passo para conseguir empréstimo no Nubank

A oferta de serviços da conta PJ do Nubank é rica em funcionalidades. Primeiramente, a conta é inteiramente digital, o que por si só já representa uma grande economia de tempo. Além disso, não há tarifas de manutenção, e tanto as transferências quanto as operações via Pix são gratuitas e ilimitadas. Comodidades adicionais incluem um cartão corporativo com funcionalidades de débito e crédito, além do NuTap, que é basicamente uma maquininha de pagamentos embutida no aplicativo do banco. A cereja do bolo é o serviço de atendimento ao cliente disponível 24 horas por dia, oferecendo suporte humano sempre que necessário.

Um dos destaques é a versatilidade que a conta PJ do Nubank oferece. Empresários podem receber pagamentos diretamente por meio de maquininhas, aplicativos ou até mesmo links. Também é possível emitir boletos de cobrança e utilizar um assistente virtual de pagamentos para garantir que as contas da empresa permaneçam em dia.

Como aderir

Para aqueles que já são clientes do Nubank na categoria de pessoa física, a transição para uma conta PJ é facilitada. Todo o processo pode ser realizado diretamente no aplicativo do banco, disponível para sistemas iOS e Android. A partir do app, basta selecionar a opção de solicitar uma conta PJ e inserir o CNPJ da empresa. O restante das instruções será fornecido pela própria plataforma.

Por outro lado, para quem ainda não entrou para o universo do Nubank, a criação da conta PJ também é simplificada. Acessando o site oficial do Nubank (https://nubank.com.br/), qualquer empresário pode iniciar o processo de abertura da conta inserindo o CNPJ da empresa e seguindo as instruções subsequentes.

Em resumo, o Nubank tem se posicionado como uma força disruptiva no cenário financeiro brasileiro, e sua entrada no segmento de contas para pessoas jurídicas só reforça essa trajetória. Com um leque de serviços que vai muito além das operações bancárias básicas, o ‘roxinho’ surge como uma opção viável e atraente para empresários que buscam mais do que apenas um lugar para guardar dinheiro, mas um parceiro estratégico para o crescimento de seus negócios.

Veja também: Por que dizem que o Nubank está cancelando cartões?