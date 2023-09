Vale Gás de setembro tem data? Veja quando você receberá

Ao lado do programa Bolsa Família, o Vale Gás é um dos auxílios de maior importância para muitos beneficiários de programas de transferência de renda do governo federal no país. Implementado em 2021, ele tem um papel fundamental ao ajudar famílias de baixa renda que enfrentam os crescentes custos do gás de cozinha, proporcionando alívio financeiro aos contemplados. A seguir, confira quando será pago o próximo repasse do benefício social e quem pode receber.

Vale-Gás vai parar nesse mês de setembro. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

A espera do auxílio

O Vale Gás é um dos pagamentos mais significativos para muitos beneficiários de programas sociais no Brasil. Criado em 2021, seu propósito é auxiliar famílias de baixa renda a enfrentar os crescentes custos do gás de cozinha, proporcionando alívio financeiro de dois em dois meses.

Atualmente, mais de 5,7 milhões de pessoas são contempladas, recebendo recursos destinados à compra de um botijão de gás de 13 kg.

O benefício é direcionado aos cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e abrange uma parcela significativa dos mais de 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família. No entanto, vale ressaltar que os pagamentos não são regulares.

Vou receber auxílio do Vale Gás em setembro?

Em setembro, não haverá pagamento do Vale Gás, uma vez que o auxílio foi concedido a diversos cidadãos brasileiros em agosto. Os próximos desembolsos do Auxílio Gás em 2023 estão programados para ocorrer em outubro e dezembro.

Contudo, o valor exato que será repassado aos beneficiários nesses meses ainda não foi divulgado, pois o benefício varia de acordo com o preço médio do gás de cozinha no Brasil, que flutua mensalmente.

Histórico de repasses em 2023 sofreu variações de valor

Em abril, o valor pago foi de R$ 110, enquanto em junho, os beneficiários receberam R$ 109. No mês passado, o valor foi reduzido para R$ 108 devido à diminuição nos preços do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) produzido pela Petrobras.

Portanto, os valores para outubro e dezembro podem aumentar ou diminuir ainda mais, dependendo das flutuações mensais de preço. O pagamento do benefício é sempre realizado nos últimos dez dias úteis de cada mês, de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário.

Parceria fundamental para os mais vulneráveis

Como mencionado anteriormente, o benefício é repassado aos beneficiários que possuem cadastro vigente no CadÚnico e alcança uma parcela expressiva dos mais de 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família.

Apesar dos pagamentos do Vale Gás não serem regulares, mesmo que pagos em conjunto com o Bolsa Família, a ajuda financeira tem desempenhado um papel de fundamental importância na vida de muitas famílias brasileiras, aliviando a pressão dos gastos com gás de cozinha e contribuindo para a melhoria das condições de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

