Estas universidades dos EUA são as que geram os melhores salários

Conheça cinco universidades norte-americanas onde seus recém-formados alunos ganham altos salários. | Imagem: angrias / Pixabay

Altos salários para os ex-alunos

A decisão de escolher uma universidade pode ser fortemente influenciada pelas perspectivas de ganhos salariais após a graduação. Afinal de contas, quando você está prestes a investir uma quantidade significativa de dinheiro e vários anos de sua vida buscando um diploma universitário, é natural desejar um retorno substancial desse investimento – pelo menos o suficiente para cobrir todos os custos educacionais.

Algumas das melhores universidades do mundo se encontram nos Estados Unidos, e seus alunos, por sua vez, têm um retorno de seu alto investimento financeiro ao ganharem substanciais salários após se formarem. Saiba mais detalhes sobre essas prestigiadas instituições de ensino, a seguir.

Empresas miram na formação superior de renome

Os graduados das prestigiadas escolas da Ivy League tendem a ter salários mais elevados, em parte devido ao fato de que as principais instituições financeiras e empresas de consultoria nos Estados Unidos tendem a recrutar em um número limitado de escolas da Ivy League.

Além disso, as universidades que têm uma forte ênfase em especializações nas áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) também tendem a produzir graduados com rendimentos notavelmente mais altos, já que os salários iniciais nessas áreas geralmente são mais generosos.

Confira as cinco universidades que geram melhores salários aos ex-alunos

1. Harvey Mudd College

Localizado em Claremont, Califórnia, o Harvey Mudd College é uma instituição de ensino superior especializada em matemática, engenharia e ciências. Possui uma taxa de aceitação extremamente baixa, admitindo apenas cerca de 10% dos candidatos.

O salário médio anual para ex-alunos em início de carreira é impressionante, atingindo a marca de US$ 133 mil. Essa exclusividade é complementada pelo fato de que o Harvey Mudd faz parte de um complexo educacional maior conhecido como The Claremont Colleges, que compartilha recursos e programas, proporcionando uma experiência de faculdade mais ampla.

De acordo com dados da National Association of Colleges and Employers, espera-se que os graduados em engenharia da turma de 2023 ingressem no mercado de trabalho com uma média salarial de US$ 74,4 mil por ano, enquanto os graduados em áreas de humanas devem receber cerca de US$ 52,9 mil no mesmo período. Aqueles com formação em administração têm um salário inicial esperado de US$ 62 mil.

2. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

O altamente seletivo MIT, localizado em Cambridge, Massachusetts, é conhecido por sua excelência em ciência e tecnologia. A taxa de aceitação é de apenas 4,8%, o que reflete sua exclusividade. A instituição ocupa o segundo lugar na nossa lista de ganhos, com um salário médio para ex-alunos em início de carreira de US$ 132,1 mil.

É relevante mencionar que o MIT também se destaca como a melhor universidade STEM em nossa classificação geral de melhores faculdades de 2023. O MIT possui uma impressionante comunidade de ex-alunos e atuais membros, com 100 ganhadores do Prêmio Nobel, 60 vencedores da Medalha Nacional de Ciência e 30 vencedores da Medalha Nacional de Tecnologia e Inovação.

3. California Institute of Technology (Caltech)

O California Institute of Technology, localizado em Pasadena, Califórnia, é uma instituição de pesquisa privada que se concentra em áreas como física, ciência da computação e engenharia mecânica. Os graduados em início de carreira da Caltech têm uma média de ganhos impressionante de US$ 129,5 mil por ano.

A Caltech também é conhecida por administrar o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e por ter ex-alunos notáveis, como Linus Pauling, ganhador do Prêmio Nobel de Química e da Paz, e por receber doações significativas para pesquisa sobre alterações climáticas.

4. Stanford University

Fundada em 1885, a Universidade de Stanford, localizada em Stanford, Califórnia, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do Vale do Silício, conhecido por sua tecnologia e capital de risco. Stanford oferece cursos de destaque em ciência da computação e biologia, e seus graduados em início de carreira têm um salário médio anual de US$ 116,9 mil.

Entre os ex-alunos notáveis de Stanford estão Reese Witherspoon, Rachel Maddow, Corey Booker e os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, que eram estudantes de doutorado na universidade quando criaram a gigante da tecnologia.

5. Princeton University

Com um salário médio anual no início da carreira de US$ 116,3 mil, a Universidade de Princeton é a líder da Ivy League em nossa lista de ganhos. Localizada em Princeton, Nova Jersey, também é a primeira colocada na lista geral das melhores faculdades da Forbes em 2023.

A Princeton oferece uma ampla gama de especialidades, desde economia e história até matemática, engenharia, física e ciência da computação. É a alma mater de Jeff Bezos, fundador da Amazon e uma das pessoas mais ricas do mundo.

A origem da pesquisa

Para compilar nossa classificação das 25 faculdades com os graduados com os maiores rendimentos, utilizamos dados do Payscale e do College Scorecard federal. Esses dados levam em consideração os rendimentos médios entre 6 e 10 anos após a formatura em ambas as instituições de pesquisa.

Portanto, essas escolas não apenas oferecem uma excelente educação, mas também proporcionam oportunidades significativas de ganhos para seus graduados. É importante observar que a escolha da universidade deve ser baseada em vários fatores, incluindo seus interesses acadêmicos, objetivos de carreira e ajuste cultural, além das perspectivas de ganhos.

*Com informações da Forbes.