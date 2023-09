Setembro tem lançamento da Apple! Veja o que o futuro da empresa reserva

A Apple já avisou em seu site oficial que seu tradicional evento de lançamento de novos produtos da marca acontecerá no dia 12 de setembro deste ano. Entre as expectativas do ávidos fãs da marca da maçã, está o lançamento do iPhone 15, o novo iPad e o tecnológico smartwatch da empresa. Saiba mais detalhes do que está por vir, logo abaixo.

A possibilidade de uma nova porta USB-C no iPhone 15 está ganhando força, com fotos vazadas evidenciando essa mudança. Foto: divulgação

Applemaníacos na contagem regressiva

A Apple está se preparando para seu tradicional evento de lançamento de setembro, marcado para o dia 12. Essa informação se baseia nos convites que a empresa começou a enviar para influenciadores e jornalistas, o que tem sido amplamente divulgado pela Bloomberg e outros veículos especializados.

Durante esse evento, a empresa planeja revelar os novos modelos de iPhone 15, incluindo o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max. Os convites já foram enviados a jornalistas e influenciadores, criando expectativa entre os entusiastas da marca. Saiba mais detalhes do que deve ser anunciado pela gigante da tecnologia, a seguir.

iPhone 15 está chegando

Os novos iPhones da geração 15 estão programados para trazer uma série de atualizações significativas. Isso inclui um novo design com uma câmera frontal perfurada, que promete melhorias na experiência de uso e estética. Além disso, esses dispositivos virão equipados com o novo chip A16 Bionic, garantindo um desempenho ainda mais potente.

Para os amantes de telas de alta qualidade, a Apple promete uma tela ProMotion de 120Hz, que deve proporcionar uma experiência de visualização mais suave e agradável. O iPhone 15 Pro Max, por sua vez, deve manter essas atualizações, mas também oferecer um tamanho de tela maior, para aqueles que preferem dispositivos mais generosos.

Site da Apple anuncia evento de lançamento de novo IPhone e demais dispositivos da marca. | Foto: Divulgação

Evento deve apresentar novo Apple Watch e iPad

Mas as novidades não param por aí. A Apple também planeja anunciar o tão aguardado Apple Watch, chamado de Watch Ultra. Este smartwatch promete ser o mais premium da marca até o momento, com um design robusto e uma bateria de maior duração. A tela do Watch Ultra também receberá atenção especial, com um aumento de tamanho e brilho para proporcionar uma experiência ainda melhor aos usuários.

Além dos iPhones e do Watch Ultra, a Apple poderá surpreender o público com outros produtos no evento de setembro. Entre as possibilidades estão um novo iPad Air, que deve trazer aprimoramentos significativos em relação às gerações anteriores, um novo MacBook Air, oferecendo mais poder de processamento e recursos para os usuários, e até mesmo um novo Mac Pro, atendendo às demandas dos profissionais mais exigentes.

Você sabia? 5 modelos mais impopulares de iPhones

É interessante observar que, ao longo de sua história, a Apple lançou diversos modelos de iPhones, mas nem todos tiveram o mesmo sucesso entre o público. Aqui estão cinco exemplos de iPhones que não conquistaram o gosto dos consumidores:

iPhone 5c: Lançado em 2013, o iPhone 5c foi uma tentativa da Apple de criar um modelo mais acessível. No entanto, foi criticado por seu design de plástico e falta de recursos inovadores, tornando-se o menos vendido da história da empresa, com apenas 30 milhões de unidades comercializadas. iPhone 12 Mini: Em 2020, a Apple lançou o iPhone 12 Mini, que se destacou por seu design compacto e boa duração da bateria. No entanto, enfrentou críticas devido ao preço elevado e à falta de suporte para 5G, tornando-se o segundo menos vendido da Apple, com apenas 40 milhões de unidades vendidas. iPhone XR: Lançado em 2018, o iPhone XR foi um dos modelos mais populares da Apple. No entanto, recebeu críticas por sua tela LCD de baixa resolução e a ausência de Face ID, registrando a terceira menor venda na história da Apple, com apenas 50 milhões de unidades comercializadas. iPhone 8: Em 2017, o iPhone 8 era um dos iPhones mais esperados. No entanto, seu design semelhante ao do iPhone 7 e a falta de recursos inovadores resultaram em vendas modestas, tornando-o o quarto iPhone menos vendido da Apple, com apenas 60 milhões de unidades vendidas. iPhone 8 Plus: Lançado no mesmo ano que o iPhone 8, o iPhone 8 Plus oferecia uma tela maior e uma câmera dupla. Apesar disso, seu preço elevado e a falta de inovação não o ajudaram nas vendas, tornando-o o quinto iPhone menos vendido da Apple, com apenas 70 milhões de unidades comercializadas.

De olho no que o consumidor gosta

É interessante observar como a Apple evoluiu ao longo dos anos, aprendendo com os desafios e mantendo seu compromisso com a inovação. Isso fica evidente nas expectativas em relação aos novos produtos que serão revelados em seu evento anual de setembro.

A empresa tem evoluído principalmente no que diz respeito a recursos que costumam ser pedidos pelos fãs da maçã a cada novo lançamento. No entanto, os preços inflacionados a cada modelo anunciado está longe de cair no gosto dos consumidores mais fiéis.

