Os beneficiários do Bolsa Família irão passar por mais uma nova etapa de seleção acerca dos benefícios. Agora é necessário que eles cumpram mais um requisito do programa — caso contrário, poderão ter o seu benefício mensal cortado. É importante ter cuidado quanto a isso. Veja os novos valores aplicados e essas mudanças que devem ser seguidas.

Já recebeu a CONVOCAÇÃO Quem ganha Bolsa Família deve ficar atento | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família tem seu valor atualizado

Por conta dos novos valores do Bolsa Família, a fiscalização ficou muito mais intensa. Agora os brasileiros precisam seguir uma série de diretrizes a fim de não terem os seus respectivos benefícios cortados. O Bolsa Família é um dos programas de distribuição de renda mais populares no Brasil.

O Bolsa Família repassa aos seus beneficiários todos os meses o valor fixo de R$ 600. Além disso, existem alguns adicionais de R$ 150 e R$ 50 que podem ser adicionados de acordo com o grupo familiar de cada titular do benefício.

Existe um outro benefício ‘interligado’ ao Bolsa Família que é o Vale-Gás. Pago a cada dois meses. Logo, em meses que o benefício é pago os beneficiários podem receber valores de até R$ 1 mil — somando todos eles. Portanto, é importante estar atento quanto a estes detalhes.

Nova regra é criada para os beneficiários do programa

O Governo Federal afirmou que as famílias precisam realizar o acompanhamento médico regular para as crianças, mulheres e gestantes. A fim de que seja feito de maneira constante — garantindo a saúde dos brasileiros. Os beneficiários que não realizarem isso — poderão ter o benefício bloqueado.

Haja vista que agora esse será um dos benefícios fundamentais do Bolsa Família. Por enquanto: o Governo está enfatizando as famílias de Duque de Caxias, a fim de ter o acompanhamento médico direto e integrado.

Além disso, as mulheres do grupo familiar e gestantes são obrigadas a serem atendidas também. É importante se atentar as datas: que o acompanhamento médico regular deve ser feito no mínimo a cada duas vezes no ano.

Benefício pode ser cancelado

Caso essa regra não seja respeitada os titulares podem ter o benefício cancelado. É válido lembrar que se trata de consultas de rotina entre janeiro e junho. Posteriormente entre julho e dezembro. Totalizando duas vezes durante o ano. Caso as visitas não forem respeitas os mesmos poderão ter o benefício cancelado.

É válido lembrar que essas consultas irão ser espalhadas posteriormente para todo o Brasil. Por enquanto, a medida do Governo é para Duque de Caxias. Ao chegar no local é importante enfatizar que se trata de uma consulta de rotina do Bolsa Família.

Além disso, é importante estar com os dados de cadastro atualizados a fim de sempre manter os níveis e índices ativos no programa evitando possíveis surpresas vindouras.