O café é, unanimemente, uma das bebidas mais consumidas em qualquer lugar do planeta. No Brasil, são poucos os consumidores que passam um dia sem tomar uma generosa xícara da bebida. Com sabor forte, marcante e aroma inconfundível, o café traz uma série de benefícios para a nossa saúde. No entanto, consumi-lo de forma exagerada ou até mesmo resolver parar de bebê-lo de forma abrupta, pode causa alguns riscos à saúde. Saiba mais detalhes sobre o assunto, a seguir.

Parar de tomar café causa os seguintes sintomas no seu corpo. | Imagem: Brent Ninaber / unsplash.com

Saiba a hora certa de parar

Você é daqueles que não consegue passar um dia sem uma xícara de café? Essa bebida é realmente popular em todo o mundo e traz uma série de benefícios para a nossa saúde, incluindo o aumento de energia, melhora do humor e aumento do foco.

Entretanto, é interessante saber que o café também pode levar à dependência e causar sintomas de abstinência. Se você parar abruptamente de consumir cafeína, é possível enfrentar efeitos colaterais indesejados. Saiba mais detalhes sobre os riscos que a dependência de café pode trazer a sua saúde, logo abaixo.

Leia mais: Pare de jogar fora! Use a borra do café de 11 formas diferentes

Organismo sem cafeína cobra alto preço

A cantora Adele, por exemplo, compartilhou durante um show em Las Vegas que está lidando com tremores e dores de cabeça intensas desde que decidiu deixar de consumir café. Ela chegou a comparar essa experiência com abandonar o hábito de fumar.

Em relação ao consumo de café e seus efeitos, de acordo com a nutricionista e professora da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Fadergs), Rochele Boneti, a cafeína é uma substância que tem impacto no sistema nervoso central, estimulando receptores associados a sensações de cansaço, bem-estar e atenção. Ela explica que quando há um consumo excessivo de cafeína, esses receptores permanecem constantemente ativados, reduzindo a sensação de sonolência.

Sintomas da abstinência

No entanto, quando alguém decide interromper o consumo de cafeína, esses receptores podem ficar desregulados e levar à abstinência. Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa, mas os mais comuns incluem cansaço, sonolência, irritabilidade, dificuldade de concentração, tremores e dores de cabeça.

Consumo seguro de café

Além dos sintomas de abstinência, o consumo exagerado de café pode acarretar problemas de saúde a longo prazo, como doenças cardiovasculares, desidratação e insônia. Por isso, é fundamental controlar a quantidade de café ingerida e não ultrapassar o limite de cinco xícaras por dia.

Conselhos valiosos

Se você está pensando em diminuir ou parar de beber café, é aconselhável reduzir gradualmente o consumo para evitar os sintomas de abstinência. Rochele sugere começar reduzindo para três xícaras por dia na primeira semana, depois para duas na segunda semana, e assim por diante. Outra opção é optar pelo café descafeinado, que possui menor teor de cafeína, mas mantém o sabor característico da bebida.

Leia também: Tomar café para perder peso! Este é o melhor jeito de emagrecer