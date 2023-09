Alimento comum fica conhecido por ser o “elixir da vida eterna”

Se ignorarmos fatores genéticos, podemos afirmar, sim, que o alimento que você consome influencia diretamente na saúde do seu corpo, impactando até mesmo no processo de envelhecimento e na prevenção de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e hipertensão. Com este pensamento, é aconselhável adotar substituições inteligentes em suas refeições para ver um aumento em sua qualidade de vida. Se você deseja dar o primeiro passo, saiba, logo abaixo, um dos alimentos que pode contribuir e muito para uma alimentação saudável.

Conheça todos os benefícios do consumo do azeite para a sua saúde. Imagem: FreePik

A expectativa global está em ascensão à medida que as pessoas expandem seu conhecimento sobre saúde. Consequentemente, a ciência está progredindo para fornecer as mais avançadas tecnologias e informações confiáveis sobre nutrição.

É importante entender que os hábitos alimentares têm um impacto direto no processo de envelhecimento e na prevenção de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e hipertensão. Assim, é aconselhável começar a fazer substituições inteligentes em suas refeições a fim de aumentar seus níveis de energia. E, pensando em substituições inteligentes, revelamos, a seguir, um alimento que tem sido classificado como uma verdadeira fonte de longevidade.

Estudo aponta o alimento da longevidade

Uma pergunta que frequentemente surge é: que tipo de alimento está associado à longevidade? Um recente estudo envolvendo aproximadamente 90 mil indivíduos ao longo de 28 anos trouxe à tona a relação entre o azeite e uma vida longa e saudável.

Este estudo analisou exames médicos para identificar quais pessoas se beneficiavam mais com o consumo dessa forma de gordura, obtida a partir da oliva. Os diferentes tipos de azeite têm se popularizado, cada um oferecendo um perfil nutricional relevante. Os efeitos antioxidantes presentes no azeite têm se mostrado particularmente eficazes no suporte ao funcionamento do organismo.

Os benefícios do azeite

Uma pesquisa publicada no Journal of the American College of Cardiology revelou uma série de vantagens associadas ao consumo de azeite. De acordo com o estudo, indivíduos que ingeriam cerca de 7 gramas de azeite por dia experimentaram melhorias significativas.

Essa quantidade foi suficiente para reduzir as taxas de Alzheimer e outras condições neurodegenerativas em 29%, enquanto doenças cardiovasculares diminuíram em 19%. Além disso, houve uma notável redução de 17% na mortalidade por câncer. Portanto, o azeite desponta como um alimento benéfico para promover a longevidade.

Escolha o azeite certo

No entanto, é fundamental fazer a escolha certa ao adquirir azeite. Esse estudo específico se refere apenas ao azeite extra virgem. É aconselhável ficar alerta para evitar imitações e misturas com óleos vegetais. Nutricionistas recomendam um limite diário de 30 gramas para adultos saudáveis.

Ao comprar azeite, é prudente conferir a procedência no rótulo e analisar a lista de ingredientes. Optar pelo azeite em vez de margarina, gorduras hidrogenadas e outras fontes de gordura que estão associadas a problemas cardíacos é uma escolha sensata.

Sem fórmulas mágicas

Porém, é importante ressaltar que o azeite não é a única peça do quebra-cabeça para uma dieta equilibrada. Uma abordagem completa envolve uma alimentação natural e balanceada, prática regular de exercícios físicos e cuidados com a saúde mental. Mantendo esses princípios em mente, é possível pavimentar o caminho para uma vida mais longa e saudável.

