Vale-Gás e Bolsa Família chegam ao FIM! E agora?

Hoje é o último dia do mês de agosto e com ele se encerra também os pagamentos do Bolsa Família e o Vale-Gás referente a esse mês, ou seja, os pagamentos foram concluídos e nesta quinta-feira (31) termina os pagamentos direcionando para os beneficiários que tem o NIS (Número de Inscrição Social) 0.

O programa social Bolsa Família voltou a funcionar esse ano no mês de março e com ele trouxe algumas novidades, principalmente para as famílias que já estavam cadastradas, por isso cada participante do programa tem direito de receber cerca de R$ 142,00 por membro até que o grupo familiar chegue na quantia de R$ 600,00.

Adicionais do programa Bolsa Família

Além do que citamos no texto, os jovens, crianças, grávidas também ganharam destaque nesses adicionais do programa social, ou seja, as famílias que têm sua composição conforme algumas regras do programa vai ter um ganho extra. Veja abaixo:

Parcela mínima no valor de R$ 600,00 creditada para todas as famílias consideradas aptas

Uma parcela adicional de R$ 150 para crianças de até 6 anos

Um acréscimo de R$ 50 para as crianças e jovens entre 7 anos e 18 anos incompletos e também para as grávidas.

Pagamento do Vale-Gás

Algumas famílias que possem cadastro no Cadastro Único e recebem o bolsa família pode ser também contemplado com o programa do Vale-Gás, esse programa é pago a cada dois meses, e eles recebem o valor de aproximadamente R$ 110, que é o valor do botijão de gás de cozinha. Lembrando que esse valor é depositado junto com o pagamento do Bolsa Família.

E como destacamos, não são todas as famílias que têm o direito desse repasse do Vale-Gás, que é um benefício para ajudar as famílias a terem o botijão de gás de 13 kg, esse benefício é pago para 5 milhões de famílias. Ou seja, a diferença dele é que é um benefício limitado, já o Bolsa Família atende atualmente cerca de 20 milhões de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Não podemos deixar de informar que os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal através do aplicativo Caixa Tem. Esse aplicativo está disponível para download, tanto para o sistema Android como o iOS. Os beneficiários podem receber as parcelas conforme o cronograma oficial do programa.

Calendário de pagamento do mês de setembro

NIS 1: 18 de setembro

NIS 2: 19 de setembro

NIS 3: 20 de setembro

NIS 4: 21 de setembro

NIS 5: 22 de setembro

NIS 6: 25 de setembro

NIS 7: 26 de setembro

NIS 8: 27 de setembro

NIS 9: 28 de setembro

NIS 0: 29 de setembro.

