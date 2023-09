NINGUÉM acerta o plural de cada uma destas 10 palavras

O português é uma língua bem complexa, cheia de regrinhas complicadas, que confunde muita gente. Até mesmo falantes nativos possuem dificuldade e acabam cometendo erros. Existem muitas pegadinhas na nossa língua que trazem dúvidas, seja na escrita, na pronúncia e, principalmente, interpretação. A prova disso é a quantidade de analfabetas funcionais (pessoas que têm dificuldade de ler e interpretar textos medianamente complexos) que existem por aí.

Algumas palavras podem tirar o sono de muita gente, como é o caso dessas 10 que trazemos aqui. Veja quais são.

Você qual o plural dessas 10 palavras? (Foto: divulgação)

Você sabe qual o plural dessas 10 palavras?

Palavras como ‘cônsul’ e ‘fóssil’ geram dúvidas na maioria das pessoas. As regras gramaticais da língua portuguesa apresentam vários pormenores que acabam causando erros na escrita e na fala das pessoas.

Aprenda aqui qual o plural certinho dessas 10 palavras para não cometer nenhuma gafe em ocasiões importantes como entrevistas de emprego e em provas como vestibular e concurso público, por exemplo.

1. Capitão

2. Cônsul

3. Bombom

4. Arroz

5. Anel

6. Adeus

7. Álbum

8. Ananás

9. Júnior

10. Cruz

Uma das principais razões para a enorme dificuldade em acertar o plural de palavras da Língua Portuguesa são as diferentes regras que regem o plural dos substantivos, adjetivos e verbos. Enquanto em algumas palavras basta acrescentar um “s” no final, em outras as coisas não são tão simples assim. É o caso de “país” que no plural fica “países”. Em alguns casos, ao transformar a palavra do singular para o plural, algumas letras ou sílabas são modificadas, como o plural de “homem”, por exemplo, que fica “homens”. São as chamadas exceções à regra.

Descubra agora como fica o plural das palavras acima

Ficou curioso para saber como fica as palavras acima no plural? Confira a lista abaixo.

1. Capitães

2. Cônsules

3. Bombons

4. Arrozes

5. Anéis

6. Álbuns

7. Ananases

8. Juniores

9. Cruzes

Quantas você acertou?

Aplicativo permite leitura gratuita do mangá One Piece em português

A plataforma online Manga Plus disponibiliza mangás de forma gratuita em diversos países. Além de One Piece, também estão disponíveis os mangás Chainsaw Man”, “Jujutsu Kaisen”, “Boruto: Two Blue Vortex”, “SPY x FAMILY” e Choujin X”.

No entanto, no idioma português, apenas alguns capítulos da história estão disponíveis. Os três primeiros permanecem fixos na plataforma, enquanto os três últimos são atualizados conforme os novos lançamentos.

A principal característica destacada no Manga Plus é, de fato, a sua competência no idioma inglês. Para aqueles que têm facilidade na leitura da língua inglesa, estão disponíveis versões completas de diversas histórias em quadrinhos, incluindo o renomado “One Piece”, assim como outras obras como “Dragon Ball Super”, para citar um exemplo.

Infelizmente, a leitura gratuita de cada capítulo está limitada a uma única vez. O Manga Plus também oferece opções em diferentes idiomas, tais como espanhol, francês, tailandês, indonésio, russo e vietnamita.

O aplicativo está disponível para Android e iOS e em navegador, com exceção para o Japão, China e Coreia do Sul. A plataforma foi criada em 2019 pela editora japonesa Shueisha.