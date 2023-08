Vídeo no TikTok ensina a passar gelo de babosa no rosto; qual é o perigo?

Hoje em dia vídeos de receitas e truques caseiros para a beleza tem crescido simultaneamente, e diversas pessoas principalmente mulheres tem salvado os vídeos para praticar em casa. Os vídeos mostram como fazer os tratamentos.

No aplicativo TikTok, tem um vídeo que está sendo muito compartilhado que é uma receita caseira de gelo de babosa, que ajuda a reduzir os poros e tratamentos de manchas no rosto, mas realmente é seguro?

A Aloe Vera, mais conhecida como a babosa, é uma planta desejada entre as mulheres, pois tem um funcionamento maravilhoso em tratamentos de beleza, pele, cabelo, hidratação labial e facial e diversos outros. Por mais que seja uma tendência hoje em dia, alguns especialistas foram as redes sociais para esclarecer se realmente o gelo da babosa pode ser usado nesse formato caseiro.

A dermatologista, Natássia Pizani, que faz parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia explicou que não existem garantias que a forma caseira, a seiva da babosa não garante viabilidade e também a disponibilidade desses ativos que contém nela.

Veja os comentários de especialistas sobre o vídeo do TikTok com o gelo de babosa. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O gelo de babosa na pele

No aplicativo TikTok tem uma receita que está sendo bastante compartilhada já que o assunto é sobre cuidados com a pele e hoje em dia está em alta, principalmente com essas técnicas caseiras que estão viralizando nas redes sociais.

No vídeo eles ensinam que o procedimento é descascar a planta babosa, tirar o gel de dentro da planta e depois bater no liquidificador com um pouco de água e colocar no congelador, pode ser até mesmo dentro das forminhas de gelo.

É comprovado que a babosa realmente tem propriedades:

Calmante

Hidratante

Cicatrizante

Como explicou uma dermatologista ao Portal O Globo. Talita Pompermaier, confirmou que a babosa tem vários benefícios, só que o gelo da babosa sendo aplicado diretamente no rosto pode provocar queimaduras, principalmente em peles que são mais sensíveis.

A técnica que está sendo compartilhada na internet precisa ter cuidado ao fazer a aplicação no rosto, para depois não sofrer com queimaduras e vermelhidão. A dica é enrolar o gelo da babosa em um pano e passar suavemente no rosto.

Cuidados necessários

Thiago Martins, que é um biomédico e fisioterapeuta dermatofuncional, disse que qualquer pessoa que usar essa técnica que está sendo compartilhada no TikTok precisa se atentar, isso causa irritação e problemas na pele. Antes de usar o gelo da babosa, o médico passa essas orientações:

Esteja sempre com o rosto limpo

Não aplique o gelo na região dos olhos

Evite o contato com áreas sensíveis

Envolva o gelo em uma toalha ou tecido de algodão.

