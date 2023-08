Uma nota antiga pode valer mais de R$ 1 MIL e você pode ter em casa

Você já parou para pensar ou até mesmo pesquisar quais as formas de dinheiro que já existiu em nosso país até chegar hoje em dia no Real? Com certeza você já deve ter escutado seus avós ou seus pais comentarem sobre Cruzeiro, que é uma cédula específica que colecionadores estão em busca.

Se você tem costume de guardar coisas antigas em sua casa, ou alguém da sua família, sabia que tem colecionadores de cédulas de dinheiro e moedas antigas? E podemos afirmar que vale uma grana boa!

confira os valores que podem valer notas antigas. Imagem: FreePik

Cédula (nota) de dinheiro antiga

Essa cédula (nota) antiga de dinheiro ficou em circulação até a implementação do Plano Real, que ocorreu em 1994, um ano que ganhou grande relevância não somente por um símbolo financeiro e sim um reflexo da história e da cultura do nosso país.

A estampa dessa nota antiga tem grande representatividade dos primeiros povos do Brasil, que são os indígenas, e nessa nota está estampado um casal da etnia Karajá. Uma nota que tem um empoderamento grande sobre a nossa verdadeira cultura do país verde e amarelo.

Valores dos colecionadores

Existem diversos colecionadores, alguns seguem uma tabela de preço em referência a tabela da maioria dos colecionadores, já outros gostam de ter o seu próprio preço. Mas vale destacar que tudo depende também do estado da nota e sua conservação.

O conceito analítico não vê apenas o valor das moedas ou das notas, e sim a importância de continuar tendo esses itens antigos e valiosos para a história cultural e artística do Brasil. E tendo essas características, o período de circulação e além de ser uma raridade, os numismatas avaliam o valor.

Especificamente a nota de mil cruzeiros que tem essa imagem que falamos acima do casal Karajás, existe uma divergência sobre os valores. Tem um canal no YouTube e também no TikTok que compartilham informações sobre as moedas e notas raras que circulam pelo Brasil trazendo mais interesse para os brasileiros.

Esse canal se chama “Ozzy Oliveira” e compartilha sobre um catálogo numismático de preços das notas entre R$ 3,00 a R$ 50,00. Essa variação é referente a avaliação em critérios como está a condição da nota.

O colecionador do TikTok “modas raras de 1994” está oferecendo o valor de R$ 1 mil para quem tem essa nota antiga e explica que alguns pontos e elementos podem fazer com que o valor das moedas e dessas cédulas se tornem mais raras e caras.

