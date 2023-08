Você tem algum destes 5 hábitos? Eles afastam qualquer um do seu lado

Talvez você não saiba, mas certos hábitos podem mudar o rumo de nossas vidas e até dos relacionamentos que fazem parte dela. Muitas vezes, essa mudança sutil de comportamento é o resultado de nossas próprias ações, que de maneira desavisada acabam enfraquecendo a confiança que os outros possuíam em nós. A seguir, entenda quais os cinco hábitos que você pode ter e que podem estar afastando bons amigos do seu círculo social.

Saiba quais as 5 atitudes que podem afastar bons amigos de você. | Foto: Reprodução / Pexels

Quando os laços se rompem

Todos nós já experimentamos aquela sensação desconfortável no peito quando percebemos que um amigo ou colega de trabalho está agindo de maneira diferente conosco. Essa mudança sutil muitas vezes é resultado de nossos próprios comportamentos, que inadvertidamente minam a confiança que os outros depositam em nós.

Talvez você não saiba, mas certos hábitos podem mudar consideravelmente o o direcionamento de nossas vidas e até dos relacionamentos que fazem parte dela, sejam eles na área amorosa, da amizade ou familiar. A seguir, entenda quais os cinco hábitos que você pode ter e que podem estar afastando bons amigos do seu círculo social.

Leia mais: Eles não suportam! Cada um dos signos odeia essas coisas

Conheça os 5 hábitos que podem afastar pessoas de você

Embora possa ser difícil admitir, reconhecer esses padrões é o primeiro passo essencial para reconquistar a confiança perdida. Dentro desse contexto, é fundamental explorar alguns dos comportamentos que podem contribuir para essa perda de confiança. Vamos considerar os seguintes sinais:

1. Fobia social

Aparecer e desaparecer repentinamente em encontros e eventos sociais ou nas interações digitais pode gerar instabilidade e levantar certas dúvidas nos outros sobre o compromisso com a relação. Essa dúvida plantada pode ir minando lentamente a confiança que antes existia.

2. Grosseria e impaciência

Muitas vezes, sem perceber, podemos agir com grosseria ou impaciência, especialmente em interações repetidas com as mesmas pessoas. Um relacionamento saudável se constrói sobre o respeito mútuo, e comportamentos desrespeitosos podem minar essa base.

3. Fugindo de compromissos

Evitar encontros com amigos ou cancelar planos frequentemente pode enviar a mensagem de que você não valoriza o tempo ou a companhia deles. Com o tempo, essa atitude pode corroer a confiança, fazendo com que os outros questionem sua confiabilidade.

4. Uso excessivo de ironia e sarcasmo

Embora a ironia e o sarcasmo tenham seu lugar no humor, usá-los em excesso e em situações inadequadas pode deixar as pessoas desconfortáveis ou magoadas. É importante considerar o momento e o contexto para evitar parecer insensível.

5. Com vocês, o fofoqueiro

Falar sobre os outros, especialmente amigos próximos, através de fofocas é um passo certo para minar a confiança. Afinal, se você está disposto a falar sobre outras pessoas na ausência delas, por que não faria o mesmo em relação a mim?

Sempre é tempo de rever e mudar atitudes

Se você identificar que está expressando algum desses comportamentos, é importante lembrar que nunca é tarde para fazer uma mudança positiva. Reconquistar a confiança perdida começa com um pedido sincero de desculpas e ações concretas para mudar esses padrões. A autoconsciência e a disposição para melhorar são as chaves para reconstruir relacionamentos sólidos e confiáveis.

Leia também: Você é assim? ESTES são os comportamentos tóxicos que afastam as pessoas