Existe um modo de sacar dinheiro que NINGUÉM conhece

Com o avanço da tecnologia a cada dia que passa ela está sendo entronizada em nossa rotina diária, principalmente em relação aos serviços financeiros. Com a popularidade da inteligência artificial, uma tecnologia inovadora como o PIX, se tornou a forma mais eficaz e usada para transações e pagamentos, e cada dia que passa os métodos tradicionais estão ficando esquecidos, como por exemplo ir até um caixa eletrônico, são poucas pessoas que ainda fazem isso.

Mais além do que imaginamos, isso é um avanço para o futuro, porque as notas e os cartões de crédito e débito também já estão começando a ficar para trás e deixando o espaço para as novas formas de sacar o dinheiro, como o NFC, já escutou falar sobre?

Acompanhe o texto abaixo para descobrir como é essa nova forma de sacar dinheiro e como fazer.

conheça a nova forma de sacar dinheiro. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Saque de dinheiro com NFC

O NFC é uma tecnologia que ainda está sendo compartilhada entre as pessoas e que ajuda na comunicação entre os dispositivos, como por exemplo celulares e cartões quando estiverem próximos. Ou seja, abre espaço para uma série de funcionalidades notáveis que incluí pagamento e trocas de informações.

O que se tornou curioso é que essa nova tecnologia já está ganhando espaço nos celulares e smartwatches. Tem como cadastrar os cartões no celular e usar para fazer os pagamentos nas lojas e comércios. Tudo isso para deixar a forma de pagamento mais prático e rápido.

Vale destacar que os estabelecimentos podem fazer o uso desse recurso ao seu favor como promoções atraentes para chamar atenção do público e até mesmo concessões exclusivas e compartilhamento de portifólios do trabalho, para conseguir garantir segurança através das senhas, PINs, biometria e até o reconhecimento facial.

Todas as transações que são conduzidas por meio do NFC são criptografadas e feitas de forma segura e autenticada sobre essas etapas com o celular e também com o terminais de pagamentos e dos saques digitais. Se você escolher o uso do NFC na hora de fazer o saque, não vai ter problemas, além de ter uma segurança ainda maior no seu pagamento.

Se for ao caixa eletrônico e observar que tem um símbolo bem semelhante como se fosse de um Wi-Fi, quer dizer que é um caixa que tem opção de saque com NFC. E para realizar o saque, segue as instruções da sua instituição financeira para usar essa tecnologia.

