WhatsApp decide proibir ESTAS palavras. Quem enviar pode ser banido

O WhatsApp tem demonstrado, ao longo das constantes atualizações que leva a segurança dos usuários muito a sério. A criptografia de ponta a ponta se destaca como um mecanismo de segurança que defende todas as suas mensagens e conteúdo multimídia, sendo impossível que a própria plataforma tenha acesso ao conteúdo de suas conversas, independentemente de serem individuais ou em grupo. Mas uma questão paira no ar: como exatamente o WhatsApp identifica e lida com uma linguagem considerada ofensiva? Saiba mais detalhes sobre o assunto, logo baixo.

Cuidado com o que fala (ou escreve)

Antes de entrarmos em detalhes, é de fundamental importância ressaltar que a criptografia de ponta a ponta se destaca como um mecanismo de segurança que defende todas as suas mensagens e conteúdo multimídia, estabelecendo como uma tarefa intransponível a tentativa do WhatsApp de acessar o conteúdo de suas conversas, independentemente de serem conversas individuais ou em grupo.

Agora, surge a pergunta: como exatamente o WhatsApp identifica e lida com uma linguagem considerada ofensiva? A resposta é bastante direta – essa identificação ocorre principalmente quando um indivíduo faz uma denúncia de uma determinada mensagem. Saiba mais detalhes sobre o que está mudando em relação ao filtro de ‘bons modos’ na plataforma, logo abaixo.

Confira a lista de palavras proibidas dentro do ambiente do WhatsApp

Há algumas palavras que podem ser empregadas, desde que não carreguem consigo um tom sarcástico ou zombeteiro. Caso decida optar por diferentes configurações, o aplicativo destacará em verde as cinco mensagens mais recentes enviadas para aquele contato específico, grupo ou atualização de status.

Entenda a lista abaixo:

Palavras relacionadas à pedofilia e pornografia são estritamente vetadas.

A mesma regra aplica-se a compartilhamento de termos ameaçadores, difamatórios e discursos de ódio, bem como materiais de áudio e vídeo inapropriados.

Se, porventura, você enviar tais conteúdos em um grupo e houver denúncia, as consequências não se limitarão apenas a uma possível proibição de sua conta, mas o grupo em questão pode ser desativado por completo.

Dependendo do grau de gravidade, o WhatsApp reserva o direito de aplicar bloqueios temporários ou até permanentes, podendo variar de horas, dias, semanas a meses.

Importante notar que um bloqueio é implementado somente após a mensagem em questão ser alvo de denúncia.

Canais do WhatsApp e seus benefícios

Quando entramos na questão relacionada aos benefícios proporcionados pela participação em um canal do WhatsApp, alguns aspectos a serem considerados são:

Sua visibilidade não é expandida para um grande número de seguidores.

Seu número de telefone permanece confidencial, sendo que os próprios administradores do canal não têm acesso a esse dado.

Administradores têm acesso limitado, podendo visualizar apenas seu nome e foto de perfil, tudo dependendo das configurações de privacidade.

A opção de receber notificações de múltiplos canais viabiliza a manutenção do acompanhamento das últimas atualizações.

Como recorrer ao suporte do WhatsApp

No caso de precisar contatar o suporte do WhatsApp devido a dúvidas ou problemas relacionados ao seu dispositivo Android ou iPhone, você pode recorrer a este link fornecido diretamente pela Meta. Ao acessá-lo, encontrará um formulário no qual deve inserir informações pessoais como nome, e-mail (seja Gmail ou outro serviço), país de residência e número de celular, acompanhado do código do país.

