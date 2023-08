Anvisa assusta pais e mães! Produto infantil proibido; entenda

A Anvisa anunciou a proibição do suplemento “Soninho Perfeito Melatonina Kids”.

A medida tomada teve como motivação o fato de que a melatonina, usada na composição do produto, não é autorizada em suplementos alimentares destinados a crianças e adolescentes.

A decisão da Anvisa resultou na proibição da fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso do suplemento, determinando ainda o seu recolhimento do mercado.

A Anvisa proibe suplemento de melatonina. Veja mais no portal e saiba o que está regulamentado para uso. | Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por que crianças e adolescentes não podem consumir suplementos com melatonina?

A Anvisa adotou a medida restritiva devido à falta de segurança comprovada para o uso de melatonina por menores.

A substância não tem autorização para uso em suplementos alimentares destinados a gestantes e lactantes. Apenas adultos com idade superior a 19 anos tem uso aprovado, isso na concentração de 0,21 mg por dia.

Além da proibição, a Anvisa verificou a divulgação irregular do “Soninho Perfeito Melatonina Kids” na internet.

O produto afirmava ter efeitos terapêuticos relacionados a sono, ansiedade, compulsão alimentar, irritabilidade noturna, inflamação, entre outros. Nenhuma dessas alegações tem aprovação da Anvisa, tratando-se de propaganda irregular.

Como os consumidores podem obter informações sobre suplementos alimentares?

Para esclarecer dúvidas sobre suplementos alimentares, a Anvisa orienta os consumidores a consultarem o painel Constituintes Autorizados para o uso em suplementos alimentares.

É possível encontrar informações sobre nutrientes, substâncias bioativas ou enzimas aprovadas para uso, quantidade mínima e máxima autorizada, grupo populacional e faixa etária indicada, entre outras informações relevantes.

A Anvisa também ressalta que todas as empresas que comercializam produtos na internet devem oferecer informações claras e completas ao consumidor, incluindo dados do fornecedor e características essenciais do produto.

O que é melatonina?

A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo próprio organismo, mais especificamente na glândula pineal, localizada no cérebro, que ajuda a definir o ciclo circadiano – o “relógio biológico” de aproximadamente 24 horas que informa ao corpo quando é hora de dormir e de acordar, sincronizando as funções fisiológicas com o período claro (dia) e o escuro (noite).

O que é insônia e quais suas possíveis causas?

De acordo com o Dr. Lucas, a insônia é caracterizada pela história de dificuldade para iniciar ou manter o sono, associado a repercussões negativas durante a vigília (quando se está acordado). “Muitas vezes, a insônia pode ser uma comorbidade associada a outras doenças, como apneia do sono, ansiedade e dor crônica. No entanto, ela também pode ser uma queixa isolada, sem associação com outras doenças”, explica o neurologista.

