Milhões de contribuintes já receberam os valores correspondentes à restituição do Imposto de Renda (IR) e mais uma enorme leva recebe nesta quinta-feira (31) o repasse feito pelo governo federal em todo o país. No entanto, existe uma pequena parcela de brasileiros que, devido a alguma particularidade ou até mesmo erro do órgão não recebeu o repasse devido em sua conta. Se você se encontra nesta situação, saiba mais detalhes, a seguir, sobre o que deve ser feito.

Restituição do IR não veio? Descubra o que fazer. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Não recebi minha restituição

É importante observar que há situações em que os contribuintes não recebem a restituição exatamente na data programada, mas sim até 48 horas após esse prazo. Portanto, a sugestão é ter um pouco de paciência e esperar.

Algumas opções surgem como eventuais soluções para resolver essa situação. Uma das medidas é entrar em contato com a Central de Atendimento do Banco do Brasil ou até mesmo visitar pessoalmente o escritório local da Receita Federal em sua cidade, verificar o status da sua situação fiscal através do portal e-CAC, uma plataforma online disponibilizada pela Receita Federal. Saiba mais detalhes sobre a melhor maneira de resolver esta inesperada situação de acordo com o seu caso, logo abaixo.

Causas para não recebimento podem variar

Essa pergunta é recorrente entre os contribuintes em todo o país. A explicação para isso pode variar, podendo estar relacionada ao fornecimento de informações bancárias incorretas ao enviar a declaração do IR, à inexistência do direito à restituição ou até mesmo a possíveis falhas na comunicação entre a Receita Federal e o Banco do Brasil.

Caso você tenha dúvidas sobre como solicitar a restituição para obter fundos que auxiliem no pagamento das despesas, é válido mencionar que, antes de tudo, é recomendável verificar sua situação como contribuinte no portal e-CAC.

Como verificar a restituição do Imposto de Renda?

Para rastrear o processo de restituição do Imposto de Renda, é necessário acessar a seção “Meu Imposto de Renda” na plataforma e-CAC ou realizar uma busca com a palavra-chave “Consulta de restituição do IRPF” na internet para acessar uma página fornecida pelo governo federal. Além disso, você pode acompanhar o andamento por meio do aplicativo da Receita Federal, disponível nas versões iOS e Android para dispositivos móveis. Detalharemos o procedimento passo a passo no próximo segmento.

Aprenda a verificar o status do IR

Caso queira saber em que fase se encontra a sua restituição do Imposto de Renda, basta seguir algumas etapas simples:

Baixe o aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para dispositivos iOS e Android. Abra o aplicativo e procure pela opção “Consulta de Restituição” no menu principal. Insira o seu CPF e o ano de referência do Imposto de Renda que deseja consultar. Clique no botão de consulta e aguarde o processamento das informações.

Somente por meio dessa consulta via aplicativo ou plataforma online você terá acesso a informações sobre um eventual reembolso e em qual lote de pagamento ele está programado pela Receita Federal.

O cronograma da restituição do IR

O calendário das restituições do Imposto de Renda para o ano de 2023 estipula os pagamentos dos valores devidos aos contribuintes que pagaram excessivamente de tributos no ano anterior. O penúltimo lote está sendo liberado nesta quinta-feira (31), enquanto o quinto e último lote está previsto para ser pago no dia 29 de setembro.

No primeiro lote, foram contemplados apenas os contribuintes prioritários, como idosos com mais de 80 anos, idosos com 60 anos ou mais com deficiência ou doença grave, e aqueles cuja principal fonte de renda é o magistério. Posteriormente, receberam a restituição aqueles que optaram pela entrega da declaração pré-preenchida ou pelo pagamento via Pix com o CPF como chave.

Os demais contribuintes receberão em lotes subsequentes, até a chegada dos “lotes residuais”, destinados a quem enfrentou problemas na entrega da declaração, mas conseguiu resolvê-los dentro do prazo. Porém, se chegou a sua vez de receber a restituição e você ainda não a recebeu, saiba como agir, logo abaixo.

O que fazer se a restituição não for recebida?

Se você estava aguardando a restituição e ela não foi depositada conforme o esperado, a primeira recomendação é entrar em contato com o Banco do Brasil através de sua Central de Atendimento ou pela internet. O BB retém o valor das restituições por um ano após a data prevista para o pagamento. Os contatos são os seguintes:

4004-0001 (capitais)

0800-729-001 (outras localidades)

0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos)

O atendimento está disponível nos dias úteis, das 8h às 21h. Além disso, você pode buscar informações online seguindo as orientações abaixo:

Realize uma busca no Google por “restituição Imposto de Renda Banco do Brasil” e acesse a página do BB. Clique na opção que direciona para a consulta. Insira seu CPF e o valor do imposto a ser restituído, que pode ser encontrado no “extrato de processamento” do portal e-CAC ou do aplicativo de IRPF da Receita Federal. Preencha os dados de sua conta bancária.

Partindo para o plano B

Se o contato com o banco não resolver o problema, busque informações adicionais no portal e-CAC, seguindo as mesmas instruções para receber restituições de anos anteriores, ou visite um escritório local da Receita Federal em sua cidade.

Possíveis razões para não receber a restituição

É importante considerar que, em alguns casos, a razão para o não recebimento da restituição não está relacionada à forma de recebê-la, mas sim a detalhes que podem ter passado despercebidos.

A conta informada na declaração pertence a outra pessoa.

Erros nos dados transmitidos ao Fisco através da declaração do IR.

O contribuinte pode ter sido direcionado para a malha fina por algum motivo.

Independentemente da causa, é certo que você obterá mais informações verificando sua situação ou recebendo um comunicado da Receita Federal em seu endereço. Se quiser entender mais a fundo ou se livrar de preocupações sobre uma restituição do Imposto de Renda que não foi recebida, pode ser uma boa ideia antecipar o pagamento.

Posso antecipar a restituição?

Caso queira receber antecipadamente o dinheiro que lhe é devido, não é necessário recorrer ao Banco do Brasil ou à Receita Federal. Você pode contar com plataformas especializadas nesse procedimento, que são confiáveis e certificadas.

As soluções mais eficientes do mercado não apenas fornecem dicas para maximizar sua restituição, mas também transferem o dinheiro para sua conta bancária em até 48 horas. Além disso, as taxas cobradas por esse adiantamento são consideravelmente mais baixas do que as praticadas pelas instituições bancárias tradicionais em todo o país.

