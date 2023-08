Já começou a nova rodada de super Pix aos brasileiros

O dia mais aguardado por muitos brasileiros, enfim, chegou. Nesta quinta-feira (31) começa a nova rodada de pagamentos do quarto lote, referente à restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Nesta rodada de pagamentos, que teve consulta liberada há sete dias, finalmente os chamados não-prioritários começam a receber os valores correspondentes. A seguir, confira se você está na lista dos contemplados.

Nova rodada inclui não-prioritários

O quarto e penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda está agendado para ser depositado nesta quinta-feira (31). Nesta fase, um total de 6.118.310 contribuintes receberão um montante de R$ 7,5 bilhões, conforme divulgado pela Receita Federal.

Ao contrário dos lotes iniciais, onde prevaleciam contribuintes prioritários e aqueles que optaram pela declaração pré-preenchida ou reembolso via Pix, nesta rodada os que foram deixados para o final da fila, enfim receberão, fazendo com que o quarto lote possua 94% de contribuintes dentro desta categoria.

Como é feito o pagamento?

O processo de pagamento da restituição ocorre através da transferência para a conta bancária indicada na declaração do Imposto de Renda. No caso de algum contribuinte não receber o crédito, talvez por causa do fechamento da conta indicada, o valor permanecerá disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Em tais circunstâncias, é necessário reagendar o crédito da restituição por meio do Portal BB ou através da Central de Relacionamento BB, utilizando os números de telefone correspondentes.

Para aqueles cujas declarações foram processadas e estão na fila de restituição, porém não foram contemplados no quarto lote, o valor será liberado no quinto e último lote, programado para ser pago em 29 de setembro. Neste quarto lote, aproximadamente 5,7 milhões de contribuintes não prioritários receberão um total de R$ 6,6 bilhões, sendo aqueles que enviaram a declaração até 29 de maio deste ano.

Saiba como realizar a consulta

Caso queira verificar se está na lista de beneficiários da restituição, basta acessar o portal da Receita Federal em www.gov.br/receitafederal, selecionar a opção “Meu Imposto de Renda” e depois clicar em “Consultar a Restituição”. Alternativamente, é possível realizar essa consulta por meio do aplicativo da Receita para dispositivos móveis.

A restituição do IR

Em termos mais amplos, a restituição do Imposto de Renda é um procedimento onde a Receita Federal efetua um cálculo para determinar se o contribuinte pagou a quantia de imposto devida ao governo. Nesse cálculo, são considerados os ganhos e as despesas do indivíduo.

Quando é identificado que o valor pago pelo contribuinte é inferior ao montante devido, é necessário efetuar o pagamento da diferença ao órgão fiscal. No entanto, se o valor pago excede o montante devido, o contribuinte tem direito a um reembolso, que é o que chamamos de restituição.

