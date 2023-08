Como está Faustão HOJE (30) após transplante de coração

Hospital Albert Einstein, em São Paulo, emite comunicado oficial relacionado ao estado de saúde do apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão. Segundo a equipe médica, a cirurgia para a realização do transplante de coração, feita no último domingo, foi considerada bem-sucedida e Faustão apresenta quadro estável. Saiba mais detalhes sobre o atual estado de saúde de Fausto Silva, logo abaixo.

Faustão está estável após cirurgia para transplante de coração. | Foto: Divulgação / Band

Faustão segue em recuperação

Foi divulgado, na última terça-feira (29), um boletim médico emitido pelo Hospital Israelita Albert Einstein, localizado em São Paulo, relativo ao estado de saúde do apresentador Fausto Silva.

O hospital informou que o apresentador encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apesar de apresentar progressos positivos em sua condição, após a cirurgia para a realização do transplante de coração ter sido bem-sucedida.

Como se encontra o estado de saúde atual de Faustão?

Após ter passado por um procedimento cirúrgico de transplante de coração no último domingo (27/08) no Hospital Israelita Albert Einstein, Fausto Silva foi extubado na manhã de hoje e está respirando sem a necessidade de aparelhos, de acordo com o boletim médico.

A equipe médica do hospital confirmou o transplante de Fausto Silva, que ocorreu durante a tarde de domingo e teve duração de aproximadamente 2 horas e meia. A Central de Transplantes do Estado acionou a equipe médica durante a madrugada de sábado para domingo, após a avaliação positiva da compatibilidade do órgão do doador. O órgão compatível foi aceito e o transplante foi realizado.

A esposa do apresentador, Luciana Cardoso, expressou sua gratidão em uma carta após a cirurgia, na qual agradeceu à família do doador de órgãos, à equipe médica, amigos e familiares. Ela mencionou também a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) ao revelar que outra pessoa havia recebido um órgão do mesmo doador no mesmo hospital, dando-lhe uma segunda chance de vida.

No mais recente boletim divulgado na noite da última terça-feira (29), foi informado que Fausto Silva apresenta bom funcionamento do coração e está se comunicando normalmente. Ainda que permaneça na UTI, os sinais positivos em seu quadro médico são evidentes.

Relembre o caso

No ano de 2021, Faustão atraiu a atenção de seus admiradores ao surgir visivelmente mais magro na televisão após um período de internação. Nos últimos dias, o apresentador Fausto Silva, de 73 anos, mais conhecido como Faustão, se tornou um dos tópicos mais discutidos na mídia ao revelar estar enfrentando um momento delicado em sua vida. No entanto, há dois anos, o comunicador havia enfrentado outra questão de saúde.

Em 2021, o pai de João Guilherme foi hospitalizado para tratar um edema linfático. Desde então, Faustão tem passado por internações de rotina para abordar a deficiência na circulação nos vasos linfáticos. Nessa ocasião, o apresentador do extinto programa “Domingão do Faustão” surpreendeu ao retornar às telas com uma silhueta transformada, tendo perdido 24 quilos após uma série de “sessões de desinchamento”.

“Estou com menos peso agora do que quando fiz a cirurgia bariátrica”, compartilhou Fausto em uma entrevista ao site “Notícias da TV”. “Estou em ótima forma agora, totalmente recuperado, praticando exercícios”, acrescentou ele, lembrando que havia pesado anteriormente 114 quilos.

Para quem não está familiarizado com o termo, edema linfático, ou linfedema, é um diagnóstico que ocorre quando o sistema linfático retém líquidos devido a alguma insuficiência no organismo. O inchaço e a formação de úlceras na área são alguns dos sintomas dessa condição.

Importante recordar que ainda no mesmo ano, Fausto contraiu uma infecção urinária que o obrigou a permanecer internado por alguns dias.

Necessidade do SUS para Faustão

Faustão estava entre as 386 pessoas aguardando por um órgão no Brasil. A lista de espera é administrada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT), do Ministério da Saúde, abrangendo todos os pacientes, inclusive aqueles que recebem atendimento na rede privada de saúde.

No Brasil, o tempo de espera por um órgão pode se estender até 18 meses, dependendo da condição do paciente. Conforme os dados do Sistema Nacional de Transplantes, há dois anos, em 2021, havia 392 pessoas na fila aguardando por um transplante cardíaco.

