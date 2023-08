Para a maioria das pessoas, usar o cartão de crédito pode ser uma vantagem para comprar o que sempre sonhou, pagando em suaves prestações, sem comprometer seu orçamento. No entanto, outras tantas perdem o bom senso do quanto podem, de fato, gastar e formam verdadeiras bolas de neve em dívidas. Mas o que muitos não sabem é que esse mesmo cartão pode se transformar em uma ferramenta poderosa para economizar e desfrutar de uma variedade de vantagens. Saiba mais detalhes sobre essa valiosa utilidade, a seguir.

Aprenda o que fazer para se dar bem com o cartão de crédito e ganhar dinheiro. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Ganhe dinheiro gastando

Vamos conversar sobre aquele pequeno pedaço de plástico que você carrega na sua carteira? Sim, estou falando do cartão de crédito! E se eu lhe dissesse que esse cartão pode se transformar em uma ferramenta poderosa para economizar e desfrutar de uma variedade de vantagens? Pois é!

A estratégia certa ao usar o cartão de crédito pode resultar em diversos benefícios. Já pensou em conseguir um desconto no cinema simplesmente escolhendo a opção de pagamento correta? Ou receber um desconto especial ao abastecer o seu carro? E o famoso “cashback”, onde você recebe uma parte do dinheiro de volta? Isso tudo é absolutamente possível quando você sabe como aproveitar ao máximo. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Leia mais: Cartão de crédito oferece vantagens no cinema, na gasolina e muito mais

A chave para vantagens do cartão de crédito

1. Uso mais, ganho mais: A lógica é simples – quanto mais você usa o seu cartão, mais recompensas ele lhe oferece. No entanto, é importante ter atenção! Isso não é um incentivo para gastar descontroladamente. A ideia é manter a disciplina e usar o cartão com consciência.

2. Cartões com anuidade: Esses “caras maus” geralmente oferecem mais vantagens, mas antes de aderir, faça os cálculos. Às vezes, o valor da anuidade pode superar os benefícios. Além disso, não hesite em negociar essa taxa, se possível.

3. Rendas altas, recompensas altas: Cartões mais exclusivos, como os de categoria Black ou Infinite, costumam ser destinados a pessoas com rendas mensais substanciais. No entanto, não desanime! O mercado de cartões está tão competitivo que até mesmo aqueles com renda mais modesta podem aproveitar algumas vantagens.

4. A pergunta importante: quanto vai custar? Se você está mirando nos cartões mais sofisticados, esteja ciente de que o custo pode ser um pouco mais elevado. No entanto, lembre-se de que se os benefícios valerem a pena e você usar o cartão com responsabilidade, isso pode se tornar um ótimo negócio!

5. Dica preciosa: Antes de se comprometer com qualquer oferta, faça uma pesquisa minuciosa! Verifique se os benefícios oferecidos se alinham ao seu perfil e se você realmente os utilizará. Além disso, lembre-se de sempre manter controle sobre seus gastos, transformando o cartão em um aliado e não em uma fonte de preocupações.

Leia também: Como liberar R$ 300 HOJE no cartão do PagBank