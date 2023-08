Trata-se de uma iniciativa do Governo Federal em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude. Através do ID Jovem os adolescentes têm direito a uma série de benefícios e até mesmo viagens gratuitas por todo o país — muitos desconhecem o benefício e acabam perdendo grandes oportunidades. Veja todos os detalhes sobre o benefício e quem tem direito.

Quem tem direito e o que é o ID Jovem Descubra os detalhes | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona o ID Jovem?

Somente em 2020 mais de 1 milhão de carteirinhas foram emitidas. Este cartão apenas incentiva os jovens brasileiros a usufruírem de seus direitos estipulados pelo Estatuto da Juventude. Na qual define que os jovens possuem direito à cultura, esportes e lazer.

A carteirinha pode ser pedida por brasileiros entre 15 e 29 anos que estejam inclusos em famílias com renda de no máximo dois salários mínimos e possuam inscrição ativa no Cadastro Único.

Em contraste ao que muitos pensam — não é necessário estar matriculado em alguma instituição de ensino (escola ou faculdade) para obter acesso à carteirinha. Através do documento o jovem terá direito a vários benefícios — bem como:

Vagas gratuitas em cursos públicos e descontos de 50%;

Passagens de ônibus gratuitas;

Desconto em cinemas, teatros e outros ambientes culturais.

São apenas alguns dos vários benefícios do ID Jovem, que pode ser solicitado de maneira totalmente online. É necessário apenas seguir os passos corretos para obtenção da carteirinha.

Como solicitar o ID Jovem?

Trata-se de um benefício oriundo do Governo Federal, logo, é necessário seguir as regras e diretrizes compostas pelo mesmo. O processo de cadastro é bem simples e pode ser feito por qualquer pessoa.

É possível pedir a carteirinha do ID Jovem através do aplicativo “ID Jovem 2.0” ou por intermédio do site oficial do benefício que também leva o seu nome.

Logo após a emissão da carteirinha, é necessário realizar a renovação a cada semestre. Pelo aplicativo a renovação acontece de maneira simples, rápida e descomplicada.

Quando o beneficiário for fazer o uso dos benefícios do ID Jovem, precisa apresentar a carteirinha em sua versão física ou digital — em conjunto com os documentos de identificação pessoal.

Caso contrário não irá conseguir ter acesso aos demais benefícios e vantagens oriundos do ID Jovem.

