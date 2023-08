Serasa altera sua metodologia de avaliação; veja o que muda

Mudanças na Serasa – Em um movimento que promete transformar a maneira como as instituições financeiras avaliam a credibilidade dos consumidores, a Serasa inova com o lançamento da versão 3.0 do seu sistema de score de crédito. Mas o que essa atualização significa para o consumidor comum? E como ela pretende tornar a análise de crédito mais precisa e personalizada?

Serasa atualizou o sistema?

Com a implantação do novo sistema, os brasileiros poderão integrar uma ampla gama de dados financeiros diretamente à sua conta da Serasa, indo muito além dos tradicionais registros de pagamento e histórico de dívidas. O objetivo é fornecer um retrato mais abrangente e fidedigno da situação financeira de cada pessoa, levando em consideração informações como extratos bancários, salários, fontes alternativas de renda, histórico do cartão de crédito e detalhes sobre financiamentos. Esta metodologia foi especialmente desenhada para melhorar a precisão na avaliação de crédito de cada indivíduo, explica Wesley Brandão, especialista da Serasa.

De acordo com Brandão, essa inovação permite que o consumidor contribua diretamente para a avaliação do seu próprio perfil. Ele ressalta que a combinação de informações financeiras pessoais com os dados de crédito já armazenados pela Serasa cria uma análise mais precisa e menos genérica, facilitando, assim, o cálculo do score de crédito. Essa mudança vem para responder a um desejo antigo do consumidor: uma análise mais individualizada que reflita efetivamente seu histórico e situação financeira.

No entanto, é importante notar que o uso do Score 3.0 não é obrigatório. Aqueles que já estão satisfeitos com seu score atual têm a opção de manter o sistema anterior. Brandão ainda destaca que a migração para o novo modelo não resultará na perda dos pontos de score já acumulados. Pelo contrário, essa transição tem o potencial de melhorar ainda mais a avaliação do consumidor. Mas é preciso estar ciente de que o score pode sofrer variações ao longo do tempo, dependendo da gestão financeira e da qualidade dos dados fornecidos pelo indivíduo.

O cadastro para a versão atualizada do sistema de avaliação de crédito pode ser feito diretamente no site oficial da Serasa, serasa.com.br, através do login do usuário em sua conta pessoal. A respeito da segurança dos dados, Brandão assegura que a instituição adota práticas rigorosas para garantir a proteção das informações dos consumidores, em conformidade com padrões internacionais de segurança da informação.

Score

Para os não iniciados, o Serasa Score é um indicador que mostra a probabilidade de o consumidor honrar seus compromissos financeiros, baseando-se em um histórico de comportamento financeiro. Segundo Amanda Castro, gerente da Serasa Score, a nova versão considera tanto os aspectos positivos quanto os negativos da vida financeira do consumidor. A empresa ainda categoriza o score em diferentes faixas, que vão de ‘Baixa’ a ‘Muito Bom’, fornecendo assim uma visão mais clara do risco associado a cada perfil de crédito.

Como explicado anteriormente, Score 3.0 da Serasa representa um salto significativo na maneira como a saúde financeira dos consumidores é avaliada no Brasil. Ao permitir uma análise mais abrangente e personalizada, o novo sistema tem o potencial de beneficiar milhões de brasileiros, ajudando-os a obter acesso a crédito em condições mais favoráveis.

