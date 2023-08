Sofre com dores nas costas? Veja se o INSS oferece benefícios

Seja por conta do tipo de trabalho que você execute, ou até mesmo por uma postura inadequada, um problema físico específico pode ser uma das principais razões para o afastamento do trabalho: as dores nas costas. Surge, então, a questão: um trabalhador que lida com esse tipo de dor tem o direito de solicitar antecipação da aposentadoria? Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Dor comum, afastamento necessário

Você sabia que a dor na coluna pode ser uma das principais razões para o afastamento do trabalho? Aqueles que enfrentam essa condição frequentemente enfrentam dificuldades para retomar suas atividades profissionais sem passar por tratamento ou, em alguns casos, acabam incapazes permanentemente.

Em muitas situações, a intensidade da dor pode chegar ao ponto de prejudicar a mobilidade e a capacidade de realizar esforços físicos simples, como levantar peso, tornando-se um obstáculo significativo tanto para tarefas laborais quanto para as atividades cotidianas.

Surge, então, a pergunta: um trabalhador que lida com dores nas costas e na coluna tem o direito de solicitar antecipação da aposentadoria? Saiba mais detalhes sobre a questão, a seguir.

Antecipação da aposentadoria é possível?

A resposta é sim, essa possibilidade existe. O segurado pode requerer auxílio-doença ou até mesmo a aposentadoria por invalidez, dependendo da gravidade da situação. Além disso, em certos casos, é viável buscar a antecipação da aposentadoria.

Dores relacionadas ao ambiente de trabalho

Para alguns trabalhadores, as dores na coluna podem ter origem no ambiente em que trabalham ou nas atividades que desempenham. Quando essa é a situação, fica mais viável buscar direitos junto à Previdência Social. Contudo, essa não é uma solução instantânea.

Muitas vezes, antes de ser considerada uma condição irreversível, o segurado pode passar por um período de incapacidade temporária, durante o qual pode receber o auxílio-doença. Somente quando a recuperação não é uma opção viável, a antecipação da aposentadoria pode ser solicitada. Diversas condições da coluna, como a Osteofitose (popularmente chamada de Bico de Papagaio), Protusão Discal, Hérnia de Disco, Discopatia Degenerativa e Cervicalgia, podem levar a quadros graves.

A aposentadoria por tempo de contribuição, dependendo do grau de incapacidade (leve, moderado ou grave), pode permitir que o benefício comece a ser recebido dois, seis ou até dez anos antes do previsto.

Como agir se o benefício for negado?

Ter um pedido de benefício recusado pelo INSS é mais comum do que se imagina. Nesse caso, é crucial saber como agir. É recomendável levar todos os documentos pessoais e laudos médicos que comprovem a existência da doença e a impossibilidade de retorno ao trabalho.

Se, mesmo assim, o benefício for negado, é aconselhável buscar a assistência de um advogado especializado em questões previdenciárias e, se necessário, entrar com um processo judicial para garantir seus direitos.

