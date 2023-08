Dá para ter R$ 460 extras no Caixa Tem; descubra como fazer isso

Dinheiro no Caixa Tem – Uma notícia alentadora para milhões de brasileiros que dependem dos auxílios sociais do governo: a Caixa Econômica Federal começou a distribuir um valor que pode chegar a quase R$ 460 para alguns beneficiários. O repasse não é apenas uma benesse, mas sim uma combinação de diferentes auxílios sociais. Quer saber se você se qualifica para essa injeção financeira? Continue lendo para entender os detalhes.

Sobre o Caixa Tem

A quantia liberada pela Caixa Econômica Federal na verdade representa a acumulação de três diferentes tipos de benefícios sociais: o Auxílio Gás, o Benefício Primeira Infância e o Benefício Renda Variável. Se, por exemplo, uma família é elegível para o auxílio destinado à compra de botijão de gás e possui crianças com idades de 3, 5 e 8 anos, essa família poderá receber um valor total de R$ 458. O cálculo engloba R$ 108 referentes ao Auxílio Gás, mais R$ 150 do Benefício Primeira Infância, e finalmente R$ 50 do Benefício Renda Variável.

Vale mencionar que o Benefício Primeira Infância e o Benefício Renda Variável são concedidos a grupos distintos dentro da população. O primeiro foca em famílias com crianças menores de seis anos, enquanto o segundo é direcionado para lares que possuem filhos entre sete e 18 anos incompletos ou ainda para famílias com gestantes. Para estar apto a receber esses benefícios, existem condicionalidades estabelecidas pelo Governo Federal, nas áreas de saúde e educação. Entre elas estão o acompanhamento de peso e altura de crianças menores de seis anos, exames pré-natal para as gestantes, comprovação de vacinação em dia e cumprimento de uma frequência escolar mínima de 75%.

O Auxílio Gás, por sua vez, é um alívio financeiro liberado bimestralmente. Este benefício está disponível para famílias com renda per capita igual ou menor do que meio salário mínimo, atualmente fixado em R$ 660, e que estejam registradas no Cadastro Único (CadÚnico). O valor desse auxílio corresponde a 100% do preço médio de um botijão de gás de 13 quilos. Além disso, é importante ressaltar que este auxílio também está disponível para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e para mulheres que são vítimas de violência doméstica e possuem medidas protetivas.

Elegibilidade

Para verificar a elegibilidade ao conjunto de benefícios, os interessados devem consultar o Portal Cidadão da Caixa Econômica Federal. Após realizar o login, é possível visualizar as opções “Bolsa Família” ou “Auxílio Gás”, onde a plataforma exibirá as parcelas disponíveis para saque. O endereço completo para consulta é http://www.portalcidadao.caixa.gov.br/.

Esta iniciativa representa um esforço significativo do governo para amparar populações vulneráveis, especialmente em um momento econômico desafiador. Até o final de agosto, espera-se que milhões de brasileiros sejam beneficiados, o que certamente auxiliará muitas famílias a arcar com despesas básicas e necessárias para o bem-estar no dia a dia.

