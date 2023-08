Quando e como atualizar o CadÚnico para garantir os benefícios? Você tem que saber

A plataforma do CadÚnico (Cadastro Único) é para programas sociais do Governo Federal, é uma ponte entre o governo e a população de baixa renda para que assim ele consiga ter acesso a todas as informações pessoais dessas famílias e um acompanhamento.

Essa plataforma foi criada pelo Governo Federal para conseguir juntar todas as características das famílias de baixa renda do Brasil para saber por exato o acesso que elas precisam e quais os benefícios. Vale ressaltar que a plataforma do Cadastro Único também serve para a seleção e concessão de benefícios como o Bolsa Família, Vale-Gás, Minha Casa Minha Vida e diversos outros benefícios sociais.

Através desse cadastro, o governo vai poder direcionar imediatamente os recursos necessários e auxílios para cada família específica.

veja quando é necessário atualizar o CadÚnico. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como realizar o cadastro no CadÚnico?

As famílias que precisam entrar no programa para receber ajuda em benefícios sociais, é necessário se cadastrar no CadÚnico, basta ir ao CRAS – Centros de Referência de Assistência Social – mais próximo da sua cidade e realizar o cadastro.

Lembrando que esse processo de cadastro no CadÚnico são diversas etapas. Acompanhe o texto abaixo para saber como realizar o cadastro:

1 passo: Ir no CRAS

Localize o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – mais próximo da sua cada e vá pessoalmente. Lembrando que os CRAS são unidades de atendimento social e tem como localizá-lo na cidade, através da prefeitura ou pelo site do Ministério da Cidadania ou entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social da sua cidade.

2 passo: Agende o Atendimento

Assim que localizar o CRAS, agende um atendimento, normalmente esse atendimento acontece por agendamento prévio para não causar aglomerações e aprimorar o processo.

Quais são os documentos necessários para fazer o cadastro?

Quando for o atendimento, é preciso levar os documentos de todas as pessoas que moram na casa junto com você, os documentos são:

CPF ou título de eleitor (caso possua)

RG (carteira de identidade)

Certidão de nascimento (para menores de idade)

Comprovante de endereço

Comprovante de renda (caso possua)

Não se esqueça de levar documentos para conseguir comprovar a real situação da família, como por exemplo declaração escolar das crianças e jovens, declaração de renda e qualquer outro documento que possam ser relevantes para essa comprovação.

Assim que chegar no CRAS, será direcionado a preencher um formulário solicitando todas as informações dos membros da família, como o nível de escolaridade, renda, ocupação e diversos outros.

Veja também: Afinal de contas, quem mora sozinho pode ficar no CadÚnico?

Quando preciso atualizar o meu cadastro no CadÚnico?

A atualização na plataforma do Cadastro Único precisa ser sempre quando acontecer uma mudança na informação da família, uma das principais regras dos programas sociais é ter o cadastro atualizado, caso contrário podem bloquear ou cancelar o benefício.

Veja também: Aprenda a fazer o recadastramento do CadÚnico e escapar dos bloqueios