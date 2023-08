Trabalhadores terão direito a “super PIX” da Caixa não sabem; entenda

O Governo Federal anunciou, recentemente, uma iniciativa para melhorar e acelerar os procedimentos das empresas e dos trabalhadores, introduzindo o teste do FGTS Digital este mês. No novo sistema digitalizado, o trabalhador poderá receber o seu saldo do Fundo através de uma modalidade de pagamento mais rápida e simplificada. Entenda mais detalhes sobre a novidade, a seguir.

Governo Federal lança uma iniciativa para otimizar os procedimentos das empresas e dos trabalhadores, introduzindo o teste do FGTS Digital este mês. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Inovando para otimizar

O Governo Federal lançou uma iniciativa para otimizar os procedimentos das empresas e dos trabalhadores, introduzindo o teste do FGTS Digital este mês. Esta abordagem inovadora na administração do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) representa uma inovação significativa no sistema: a capacidade do trabalhador de receber o saldo do FGTS por meio do sistema PIX.

Seguindo o cronograma, a fase de testes deve concluir até novembro, com previsão para a implementação oficial da nova plataforma em janeiro de 2024.

Entenda o FGTS Digital

O FGTS Digital consiste em uma abordagem moderna para gerir um dos principais benefícios trabalhistas do Brasil, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Este sistema abrange uma série de soluções informatizadas, visando aprimorar a coleta de recursos, a prestação de informações aos trabalhadores e empregadores, bem como a apuração, registro e cobrança dos fundos do FGTS.

Inovações do FGTS Digital

Algumas das inovações introduzidas pelo FGTS Digital merecem destaque. Confira, logo abaixo:

Pagamentos via PIX:

O processo de remuneração das quantias devidas ao FGTS será realizado exclusivamente por meio do PIX. Os boletos gerados estarão equipados com códigos QR para que possam ser lidos e pagos diretamente através dos aplicativos ou sites das instituições financeiras dos empregadores.

Modificação no Prazo de Vencimento:

A Lei nº 14.438/2022 trouxe consigo a alteração oficial do prazo de pagamento mensal do FGTS, estipulando que o mesmo ocorra até o vigésimo dia do mês subsequente à competência. No entanto, é importante observar que essa mudança na legislação terá impacto somente nos eventos geradores que ocorrerem a partir do lançamento do FGTS Digital.

Origem dos Dados:

O funcionamento do FGTS Digital dependerá das informações compartilhadas através do ambiente eSocial. Isso significa que o montante devido ao FGTS será calculado com base nas informações fornecidas pelos empregadores no sistema de registro.

Mais eficiência na gestão

Com essa nova abordagem, o Governo visa aprimorar a eficiência do sistema de gestão do FGTS, beneficiando tanto empregadores quanto trabalhadores, ao adotar soluções digitais para tornar os processos mais rápidos e acessíveis.

