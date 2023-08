Não indicado para crianças e adolescentes! Anvisa proíbe suplemento

Em mais uma fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), foi determinada a retirada de um suplemento muito utilizado a nível global para induzir o sono, ao ser constatado que a medicação estava sendo receitada a crianças, o que segundo as normativas vigentes é totalmente contraindicado. Saiba mais sobre o suplemento proibido, logo abaixo.

Remédio MUITO COMUM para induzir ao sono foi proibido pela Anvisa devido ao risco se consumido por crianças. | Foto de danilo.alvesd na Unsplash

Proibida para menores

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a melatonina não é apropriada para crianças e adolescentes em suplementos, devido à sua segurança não estar garantida nesses grupos etários.

Por isso, a agência reguladora determinou a retirada de tais produtos do mercado. As normativas atuais da Anvisa especificam que a melatonina é indicada apenas para adultos acima de 19 anos, com uma dose diária de 0,21 mg e sem alegações específicas de uso. Vale ressaltar que a melatonina não é recomendada para gestantes e lactantes. Saiba mais detalhes sobre a proibição, logo abaixo.

Melatonina é febre na internet e possui ‘versão kids”

Perfis online nas redes sociais promovem a melatonina como tratamento para questões como sono, ansiedade, compulsão alimentar e irritabilidade noturna. Além disso, anunciam benefícios terapêuticos para o transtorno do espectro autista e câncer. No entanto, a Anvisa esclarece que nenhuma dessas alegações possui aprovação, tornando tais propagandas irregulares.

Um exemplo dessa proibição é o suplemento Soninho Perfeito Melatonina Kids, fabricado pela Oemed, que teve sua fabricação, venda, distribuição e propaganda proibidas pela Anvisa. A Oemed alegou que não é responsável pela produção desse produto e suspeita que ele possa ser falsificado. Felipe Cavalcanti, diretor da Oemed, expressou surpresa pela proibição, argumentando que o produto não é comercializado pela empresa. A empresa planeja tomar medidas legais diante dessa situação.

Cavalcanti também mencionou que a Oemed desenvolveu um suplemento semelhante sem melatonina em sua composição, pois já enfrentou casos de falsificação no passado.

Melatonina como suplementação para o sono

A melatonina como suplemento tem suscitado interesse pela sua possível relação com a regulação do sono. Ela é um hormônio naturalmente produzido pelo corpo, principalmente à noite, e está envolvida na regulação do ciclo sono-vigília. A suplementação de melatonina é frequentemente utilizada por adultos que têm dificuldades para dormir, como em casos de jet lag ou distúrbios de sono.

Estudos têm sugerido que a melatonina pode ser benéfica para melhorar a qualidade do sono e reduzir o tempo necessário para adormecer. Ela pode ser especialmente útil em situações temporárias de desregulação do ritmo circadiano. No entanto, como qualquer suplemento, seu uso deve ser feito com orientação médica.

Comprovação científica sobre eficácia

É importante destacar que, embora haja evidências promissoras, a pesquisa sobre os efeitos da melatonina como suplemento ainda está em andamento, e a suplementação não é apropriada para todos.

Cada indivíduo tem necessidades e condições de saúde diferentes, o que faz da consulta médica uma etapa crucial antes de iniciar qualquer suplementação. Portanto, enquanto a melatonina pode ter benefícios em certos cenários, é essencial abordá-la com cuidado e responsabilidade, garantindo que seja utilizada da maneira mais apropriada para a saúde individual.

