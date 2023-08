Novo recurso do WhatsApp é apresentado e deixa muita gente assustada

Qualquer novo recurso do WhatsApp tende a animar consideravelmente os seus usuários. Afinal, este aplicativo surpreende não só pela velocidade com a qual transformou completamente a forma como as pessoas se comunicam umas com as outras, mas, também, por conta das novas funcionalidades que anuncia de tempos em tempos.

Inclusive, para quem é do tipo que está sempre online no “Whats” para resolver assuntos do trabalho ou para manter o contato com a família e com os amigos, a notícia de que as atualizações do app acontecem de forma frequente não deixa de ser animadora.

E, dentro desse contexto, vale frisar que, recentemente, a empresa Meta, responsável pelo WhatsApp e também pelo Facebook e pelo Instagram, introduziu no aplicativo uma nova funcionalidade que promete acabar com alguns problemas muito comuns e recorrentes que os usuários têm enfrentado.

E todos os detalhes desse assunto tão importante do ponto de vista tecnológico podem ser conferidos no decorrer dos tópicos que compõem este artigo.

O novo recurso do WhatsApp será útil em diversos cenários | Imagem: wayhomestudio / freepik.com

O novo recurso do WhatsApp já foi anunciado de forma oficial

O novo recurso do WhatsApp recebeu o nome de “Agendar Chamadas em Grupo” e, como fica subentendido, tem o objetivo de ajudar cada usuário a agendar reuniões remotas por meio do aplicativo.

Desta forma, as pessoas podem não só planejar, mas também notificar os membros de determinado grupo a respeito das chamadas futuras que serão realizadas. O organizador de cada chamada precisa apenas definir uma data e um horário para que, de forma totalmente automática, o convite seja enviado a todos os participantes do grupo em questão.

É importante mencionar, ainda, que esse novo recurso do WhatsApp ainda não se encontra disponível para toda a base de usuários, por se tratar realmente de uma novidade.

Atualmente, ela está disponível somente na versão beta do app, para os celulares do sistema operacional Android. Porém, a estimativa é de que muito em breve literalmente todos os usuários possam ter acesso a ela.

Como usar este novo recurso do WhatsApp da forma correta

Para fazer o agendamento de uma chamada é preciso, primeiro, se certificar de que o novo recurso já está disponível no celular.

Caso esteja, é só selecionar a opção “Chamada”, podendo definir não só o horário e a data, mas também um tema para a reunião e, ainda, o “formato” dela. Ou seja: se será por vídeo ou somente por voz.

Quando o agendamento estiver de fato finalizado, o próprio WhatsApp irá enviar uma notificação para o respectivo grupo participante, faltando 15 minutos para o início da chamada propriamente dita, de modo que todos consigam se organizar.

A expectativa, de modo geral, é de que essa funcionalidade seja lançada para todos os dispositivos do sistema operacional Android dentro das próximas semanas e, depois, fique disponível também para a base de usuários que utilizam celulares com o sistema operacional iOS, os famosos iPhones.

Quanto mais pessoas tiverem acesso ao novo recurso do WhatsApp, mais prática será a tarefa de agendar reuniões de trabalho, por exemplo, ou mesmo chamadas em família para celebrar algo.

