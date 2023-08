Vai tirar CNH ainda em 2023? Esta notícia não vai agradar

Todo jovem ao atingir a maioridade, um dos seus principais sonhos é tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com ela, é possível dirigir veículos, além de que o documento amplia o leque dos empregos possíveis para o cidadão, por isso, realizar a emissão da CNH é de suma importância. Contudo, alguns brasileiros acabam congelando os seus sonhos após esbarrar nos altos valores e por conta disso, uma péssima notícia acaba de vir à tona, entenda.

Triste notícia chega para quem sonha em obter a CNH em 2023 | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Ampliação no valor da CNH assusta brasileiros

É fato que a CNH é um documento obrigatório para condutores, então, caso o cidadão seja parado em uma blitz, não pode alegar que não possui a CNH porque ela está com o valor alto. Portanto, é necessário que todo cidadão tire o documento, caso queira dirigir de modo regularizado.

Todavia, no dia 02 de janeiro deste ano, foi anunciada uma modificação nos valores do documento, o Detran informou que após vários anos, foi preciso modificar os valores bases dos processos para a emissão da primeira habilitação.

Segundo a portaria de número 521, que foi publicada no Diário Oficial do Estado, os cálculos atuais estão representando os dados médios do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Como era e como ficou?

Basicamente, todos os exames tiveram alteração em seus valores, o que acaba impactando no valor do processo inteiro, já que o processo de habilitação é vendido em uma espécie de pacote, com tudo já incluso. Os valores são:

Exame psicológico: de R$ 170 passou para R$ 184;

Exame de aptidão física e mental: de R$ 128 passou para R$ 142;

Valor da CNH: de R$ 237,36 passou para R$ 251,36.;

Emissão do documento definitivo: de R$ 128,06 passou para R$ 135,62.

Lembrando que os valores citados são apenas alguns dos vários que são necessários pagar para conseguir obter a CNH. Por exemplo, é preciso pagar ainda a autoescola e possíveis reprovações.

Veja também: Comunicado GERAL Para MEI Que Deseja Financiar Um Imóvel

Parlamentares discutem projeto que podem ajudar brasileiros na hora de obter a CNH

Uma boa notícia, é que os parlamentares estão discutindo um projeto de lei para que não seja mais obrigatório passar por uma autoescola para conseguir tirar a habilitação, o que tornaria o processo ainda mais econômico e acessível aos brasileiros.

Já que há pessoas que moram em regiões mais afastadas, por exemplo, por conta disso, os gastos se tornam ainda maiores. Então, seria possível realizar as aulas com algum instrutor particular.

E posteriormente, ir ao Detran apenas realizar os testes. Mas o projeto há tempos está sendo debatido e ainda não encontraram um denominador em comum, o que resta, é aguardar mais um pouco.

Veja também: Quando Você Receberá Os Valores Do Pis De 2022? Valor De R$ 1.441,00?