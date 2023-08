WhatsApp se adianta e lança nova função avançada no aplicativo

O WhatsApp está em processo de desenvolvimento e preparando-se para lançar três novas opções destinadas à formatação do texto das mensagens, que em breve se somarão aos recursos já existentes, como o negrito, o itálico e o tachado.

Essas ferramentas foram identificadas recentemente em uma análise da versão beta do programa para desktop, ocorrida na segunda-feira, 21 de agosto de 2023.

Whatsapp lança nova funcionalidade no aplicativo. Entenda mais sobre | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Novidades estão chegando no WhatsApp!

“Bloqueio de Código”

Uma das funcionalidades em fase de teste é a chamada “Bloqueio de Código”, uma adição que visa atender a um grupo específico de usuários do aplicativo de mensagens.

Por meio dessa inovação, será possível compartilhar segmentos de código dentro da plataforma, conservando a formatação original de maneira a facilitar a sua visualização por parte dos destinatários.

Essa atualização tem potencial significativo, especialmente para aqueles envolvidos na programação e em outros campos da indústria tecnológica que frequentemente utilizam a plataforma da Meta para compartilhar segmentos de código.

Para esse grupo de profissionais, a nova funcionalidade promete resolver um desafio recorrente: a formatação incorreta das linhas de código que ocorre frequentemente ao serem inseridas em mensagens.

Destaque no texto

Contrastando com a opção atualmente disponível, essa atualização oferecerá a capacidade de realçar um trecho específico do texto original ao qual a resposta está relacionada.

Essa melhoria traz consigo um potencial significativo, especialmente em cenários de conversas em grupos com muitos participantes, bem como em conversas individuais com uma troca frequente de mensagens mais extensas.

Criação de listas

Além das outras duas propostas anteriores, o mensageiro da Meta está trabalhando na criação de listas como atualização do texto.

Com essa adição, o aplicativo se compromete a simplificar e tornar mais natural a criação de listas dentro de uma mensagem, mesmo que já houvesse métodos anteriores para alcançar esse resultado.

Ao que tudo indica, por enquanto, seguiremos sem a edição de mensagens que é tão aguardada pelo público.

Como o WhatsApp surgiu?

Lançado em 2009, o nome do aplicativo é uma piada com a expressão em inglês “What’s Up?”, que pode ser traduzida como “e aí?” ou “beleza?”. Ele foi criado por Brian Acton e Jan Koum, dois ex-funcionários do Yahoo, que deixaram a empresa em 2007.

Com o objetivo de criar o próprio aplicativo, a ideia original da dupla era ter algo que se conectasse à lista de contatos do celular de cada usuário e exibisse para todos eles um pequeno status como “Estou ocupado” ou “Estou em uma chamada”. Assim, todos saberiam o melhor momento de fazer uma ligação e ser atendido.

Mas tudo começou de fato como um sistema que funcionou como uma alternativa ao SMS, modelo até então disseminado para envio e recebimento de mensagens. A grande mudança foi a comunicação em tempo real, e hoje já permite o envio e recebimento de diversos tipos de mídia.

