Chegou a hora de fazer uma conta no C6 Bank! Novos clientes ganharão PRESENTE

C6 Bank tem presente aos clientes – Uma parceria inovadora entre o C6 Bank e o TudoAzul, programa de fidelidade da Azul Linhas Aéreas, está oferecendo vantagens que podem fazer você repensar sua relação com os bancos digitais. Se você faz parte dos 57% dos brasileiros que ainda não entraram no mundo das contas digitais, agora pode ser o momento ideal para reconsiderar. O motivo? Novos clientes do C6 Bank podem ganhar 3 mil pontos no programa TudoAzul.

Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Já é cliente do C6 Bank?

De acordo com um estudo recente realizado pelo Finder, o Brasil lidera o ranking de países com o maior número de contas em bancos digitais, com 43% dos brasileiros já inseridos neste cenário. No entanto, ainda há uma parcela significativa da população que não aderiu a essa tendência. Talvez desconhecendo as vantagens oferecidas por essas instituições, essas pessoas perdem oportunidades como a que está sendo disponibilizada até o dia 3 de setembro pelo C6 Bank em parceria com o TudoAzul.

Para aproveitar esta promoção, o processo é simples. Os interessados devem acessar a página oficial da parceria e clicar em “Garantir vantagens”. Em seguida, serão direcionados ao site do C6 Bank para preenchimento e envio de um formulário. É crucial inserir o código de parceria AZULC6BANK durante a abertura da conta no aplicativo do C6 Bank, disponível tanto para sistemas Android quanto iOS. Ao fazer isso, o cliente garante a obtenção dos 3 mil pontos no programa de fidelidade TudoAzul.

Vale destacar a importância de a pessoa utilizar o mesmo CPF nas duas plataformas, tanto no banco digital quanto no programa de fidelidade, para efetivar o crédito dos pontos. A expectativa é que os pontos sejam creditados na conta TudoAzul dos novos clientes em até 30 dias após a confirmação da abertura da conta digital.

Mas o que fazer com esses pontos? A maioria dos usuários do TudoAzul opta por trocar a pontuação acumulada por passagens aéreas no site da Azul Linhas Aéreas. Além disso, a empresa oferece a possibilidade de usar os pontos para abater parte do valor dos bilhetes, tornando o custo das viagens mais acessível.

Cenário de bancos digitais no Brasil

O contexto desta parceria é importante para entender o cenário de bancos digitais no Brasil e sua tentativa de atrair novos clientes, oferecendo incentivos atrativos. Em uma época em que a agilidade e a conveniência estão no centro das discussões sobre serviços financeiros, alianças como essa entre o C6 Bank e o TudoAzul não apenas beneficiam os consumidores, mas também representam um marco na intersecção entre os setores financeiro e aéreo.

Essa parceria também serve como um lembrete oportuno sobre a ascensão dos bancos digitais e programas de fidelidade no Brasil. A flexibilidade e os benefícios oferecidos são pontos fortes que estão atraindo cada vez mais pessoas para o universo digital. Portanto, se você ainda está em cima do muro sobre dar esse passo em direção à digitalização de suas finanças, esta pode ser a oportunidade que você estava esperando.

