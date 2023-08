Vá plantar batatas! Basta utilizar um saco de lixo; entenda

Você gosta de saber sobre plantação? Descubra hoje mesmo como plantar batatas de forma diferente, que é em sacos de lixos, vamos te ensinar esse passo e passo e com certeza vai te surpreender no cultivo doméstico. Hoje em dia, a agricultura doméstica já está ganhando espaço com essa novidade para cultivo de batatas em sacos de lixo.

É um método muito diferente muito prático, além dos resultados serem impressionantes. Acompanhe a leitura abaixo e veja o passo a passo de como plantar.

passo a passo de como plantar batatas no saco de lixo. Imagem: PixaBay

Cultivo em sacos de lixo

A novidade é plantar batatas em sacos de lixo porque tem várias vantagens que ninguém imagina, e bem melhor do que os métodos tradicionais, a primeira delas que podemos citar é a flexibilidade de espaço, se você planta na sua casa dentro de uma área limitada, tem como cultivar batatas de uma maneira eficaz, nas varandas, pátios, qualquer lugar que tenha uma boa iluminação.

Não podemos deixar de ressaltar que é uma técnica que vai ajudar a ter mais controle sobre as condições desse cultivo, vai ter uma colheita mais saudável.

Passo a passo de como plantar batatas em sacos de lixo

Escolha um saco de lixo resistente de tamanho adequado para permitir o crescimento das batatas

Encha o saco com uma mistura de solo, que é composto por terra vegetal e composto orgânico. O solo precisa estar úmido

Use batatas-semente saudáveis e livres de doenças. Se forem grandes, corte-as em pedaços

Plante as batatas no solo, pressionando-as levemente. Observe as batatas ficam voltados para cima

Posicione o saco de lixo em um local iluminado, com acesso à luz solar direta.

À medida que as batatas crescem, coloque fertilizante orgânico de maneira adequada para criar um crescimento saudável

Olhe regularmente as plantas em busca de pragas.

Quando as folhas das batatas começarem a murchar e secar, é hora de colher

Dicas extras

Escolha um local ensolarado para colocar os sacos, que garante ao menos 6 horas de luz solar direta

Evite encharcar o solo

Olhe sempre o crescimento das batatas e faça os ajustes que achar necessário

Use sacos de lixo com aberturas para ajudar na drenagem e evitar o acúmulo de água dentro

Essa prática de usar sacos de lixos no cultivo de batatas é uma novidade que está sendo descoberta no Brasil, é uma revolução no mundo agricultura doméstica, já que tem milhares de pessoas que tem plantação em casa.

Essas dicas vão ajudar ter uma plantação saudável e ocupar menos espaço na sua casa, não são todos que tem um lugar apropriado para plantação em sua residência. Seguindo esse passo a passo não tem como dar errado.

