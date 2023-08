IA no Snapchat – O fantasma amarelo do Snapchat parece ter se transformado em um espectro de preocupações para seus usuários. Um repentino aumento nas buscas online sobre como eliminar contas no Snapchat chamou a atenção da comunidade digital. Os dados recentes sugerem que a causa para tal movimentação inusitada foi um incidente envolvendo a assistente virtual da plataforma, conhecida como My AI. Mas o que realmente aconteceu para deixar os usuários tão alarmados?

Usuários do Snapchat estão preocupados com o mau funcionamento do recurso My AI. Imagem de MrJayW por Pixabay

Snapchat assustou usuários

O My AI é um chatbot lançado em fevereiro deste ano e disponível para os assinantes da versão premium do aplicativo, o Snapchat+. O assistente virtual foi projetado para tornar a experiência do usuário mais interativa e assistida, abrangendo desde o esclarecimento de dúvidas até recomendações personalizadas e auxílio na tradução de idiomas. No entanto, o que era para ser um recurso conveniente e prático para os usuários, tornou-se uma fonte de intriga e ansiedade.

Em 15 de agosto, o aplicativo enfrentou uma falha técnica que deixou muitos se perguntando se o Snapchat havia sido vítima de um ataque hacker. O My AI, que usualmente só responde a mensagens, publicou uma imagem enigmática em sua história. A imagem mostrava o que aparentava ser uma parede e ficou visível por alguns segundos, desaparecendo em seguida. Para aumentar ainda mais o clima de mistério, durante esse período de mau funcionamento, o My AI também falhou em responder a mensagens de chat dos usuários.

Em resposta ao ocorrido, o Snapchat publicou uma declaração na plataforma X, antes conhecida como Twitter, atribuindo o incidente a uma “interrupção temporária”. A empresa afirmou que o serviço já foi restaurado e que está operando normalmente. Entretanto, essa explicação não pareceu suficiente para acalmar os nervos de uma parcela significativa de seus usuários. Muitos ainda estão considerando a possibilidade de encerrar suas contas.

Exclusão do app

Dados de pesquisa do Google compilados pelo site NoDepositDaily.com indicam que as buscas por “excluir Snapchat” aumentaram em notáveis 1.019% em todo o mundo na semana passada. Além disso, o termo “como excluir Snapchat” viu um aumento de 1.239% nas buscas. Em plataformas sociais como o TikTok, a hashtag #SnapchatAI já acumula mais de 487 milhões de visualizações, refletindo o alto nível de interesse e preocupação em torno do tema.

Um porta-voz do NoDepositDaily.com comentou que o recurso My AI foi criado para simular diálogos tão realistas que os usuários pudessem se sentir como se estivessem conversando com pessoas reais. No entanto, esse nível de realismo está causando um debate em torno do uso de Inteligência Artificial na plataforma, já que alguns usuários consideraram o comportamento do chatbot assustadoramente humano.

O episódio levanta questões importantes sobre a relação cada vez mais complexa entre humanos e Inteligência Artificial, especialmente em plataformas sociais onde a privacidade e a segurança dos dados são uma preocupação constante. Se você também está pensando em excluir sua conta no Snapchat, saiba que o processo é relativamente simples, mas lembre-se: o simples ato de desinstalar o aplicativo do seu dispositivo móvel não elimina sua conta. É preciso acessar as configurações dentro do app e seguir os passos necessários para a desativação.

O mistério em torno do incidente com o My AI, embora tenha sido categorizado como uma “interrupção temporária” pela empresa, sem dúvida acende um sinal de alerta sobre os limites e responsabilidades envolvendo o uso de assistentes virtuais e Inteligência Artificial em plataformas sociais.

