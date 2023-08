Precisa de CNH para dirigir? Nova scooter elétrica custa só R$ 5 MIL

Uma das novidades que está chegando no mercado dos automóveis é a Ola Electic, uma das marcas de veículos elétricos da Índia e que tem ganhado espaço, ela é totalmente especializada em duas rodas. Nessa última semana, a Ola divulgou quatro novas scooters elétricas, além de serem modernas o preço está acessível pelo modelo.

Eles fazem parte da família S1 que também ficou conhecida popularmente por ofertar opções com preços em conta. Essa marca tem 3 modelos novos chamados de S1X. Essas novas scooters seguem tendência e está entre os preços mais competitivos e são movidas por um motor elétrico de + quilowatts, que são oito cavalos.

confira sobre as novas scooter elétrica.

3 modelos novos de scooter

A principal diferença entre esses novos modelos é em relação ao alcance e velocidade máxima. São 3 opções:

S1X+

S1X intermediária

S1X de entrada

Essas duas primeiras têm autonomia de 151 km por carga e bateria de 3kWh além de uma velocidade máxima de 90 km/h. Já em relação ao S1x de entrada, a bateria é de 2kWh e 90 km de autonomia e velocidade máxima de 85 km/h.

Modelo premium

Além das 3 que citamos acima e que estão com preço competitivo, a Ola aproveitou e lançou a S1 Pro Gen 2, que é um modelo para aqueles que buscam por oferta de bom desempenho e autonomia, além de ter um motor elétrico de 11 quilowatts com potência de 15 cavalos, e assim tem como chegar de 0 a 40 km/h em 2,6 segundos.

Já as pessoas que buscam um modelo mais rápido, a S1 Pro Gen 2 chega a 120 km/h e tem autonomia de carga de 195 km.

Preços da scooter elétrica

O modelo S1X, que é o mais básico, está sendo vendida a partir US$ 1.081, ou seja, R$ 5,4 mil conforme a cotação atual.

O modelo S1X intermediária, está sendo vendida a partir US$ 1.202, ou seja, R$ 6 mil

O modelo avançado S1X+, está sendo vendida a partir US$ 1.322, ou seja, R$ 6.600.

As pessoas que gostam dos modelos premium (S1 Pro Gen 2) é o valor mais alto, cerca de US$ 1.773 que corresponde na cotação atual o valor de R$ 9 mil. Lembrando que essa conversão não considera a possível cobrança de impostos para veículos importados.

Por enquanto será lançado somente no mercado indiano.

Regras do CTB

O Código de Trânsito Brasileiro tem algumas novas regras sobre motos, conforme a legislação, as motos foram divididas pelo número de cilindradas, ou seja, até 50cc são nomeadas como ciclomotores. Já aqueles que são superiores às 50 cc são nomeadas como motocicletas.

Ou seja, o tipo de autorização depende da categoria da mota, as motocicletas precisam da CNH tipo A, que é a Carteira Nacional de Habilitação.

Qual que precisa de habilitação (CNH) ?

O dono do veículo sabe o tipo de documento que precisa com base nas cilindradas da moto, como citamos acima, e já que as motos elétricas não são categorizadas como cilindradas, somente a potência elétrica, esse cálculo é modificado.

Motos elétricas com mais de 4kW e velocidade máxima acima dos 50 km/h precisam ter CNH tipo A, já os que estão abaixo dos 4kW e não chegam nessa quilometragem mínima podem percorrer com a ACC.

