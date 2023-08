Comunicado geral do Banco do Brasil: mudanças afetam valor que será pago aos brasileiros

O Banco do Brasil (BB) anunciou uma modificação nos pagamentos relacionados a dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), gerando um aumento nos retornos para os acionistas da instituição. Esses pagamentos estão ligados aos lucros obtidos pelo Banco do Brasil no segundo trimestre de 2023. A seguir, entenda como e quando será realizado o repasse pela instituição bancária.

O Banco do Brasil anunciou, na última quarta-feira (9), seu plano de distribuir dividendos que ultrapassam a marca de R$ 410 milhões. | Foto: montagem / Reprodução – Divulgação

Banco do Brasil traz novidades à acionistas

No início de agosto, o BB revelou seus planos de distribuir R$ 410 milhões em dividendos e quase R$ 1,9 bilhão em JCP, correspondendo a R$ 0,14372164692 por ação e R$ 0,65465514197 por papel do banco, respectivamente. Contudo, o banco optou por ajustar esses montantes com base na taxa Selic, como detalhado em um comunicado ao mercado.

Qual valor será recebido pelos acionistas do BB?

Esses pagamentos estão ligados aos lucros obtidos pelo Banco do Brasil no segundo trimestre de 2023. Após a reavaliação, os acionistas receberão os seguintes valores:

Dividendos: R$ 0,14634216049;

JCP: R$ 0,66659163672.

É importante observar que a distribuição de dividendos envolve a retenção de Imposto de Renda, então o valor líquido será inferior ao anunciado.

Previsão de pagamento

Segundo o Comunicado Relevante emitido pelo Banco do Brasil, o pagamento dos dividendos e JCP está programado para 30 de agosto deste ano. Além disso, apenas acionistas que mantiveram posições até 21 de agosto terão direito ao pagamento.

A partir desta terça-feira (22), as ações serão negociadas a “ex-dividendos”, ou seja, quem adquirir ações não terá direito aos lucros obtidos nos últimos três meses pela instituição financeira.

Banco do Brasil registrou lucro de quase R$ 9 bilhões

Vale destacar que o BB registrou um lucro de R$ 8,8 bilhões no segundo trimestre de 2023, representando um aumento de mais de 11% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, esse valor é 2,8% superior ao lucro do primeiro trimestre de 2023.

Com essas mudanças, os acionistas do Banco do Brasil estão prestes a receber retornos ajustados e alinhados com as condições econômicas vigentes.

